«Мы будем перебивать друг друга, а если надо, то и подерёмся». Анонс нового ток-шоу «Точки над i»

Новости Беларуси. «Точки над i» – новый специальный проект на СТВ, исключительно женский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От простого до сложного – самые острые и насущные темы в женском мире, интригующие и ошеломляющие истории, креативные и нестандартные пути решения вопросов. Мнения серьезных экспертов. Возможно, именно наша программа совсем скоро изменит чью-то жизнь.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Идея проекта возникла весной 2021 года и принадлежит она, не удивляйтесь, мужчине – генеральному директору «Столичного телевидения» Кириллу Казакову. После эта идея, конечно, приобрела формы ток-шоу, которое будет интересно как домохозяйкам, так и бизнес-леди, мудрым женщинам и юным девушкам.

Юлия Алексеюк:

Бесспорно, есть чем удивить и сильных мира сего. Если мужчина в поисках хорошей программы наткнется на «Точки над i», уверяем, он с нетерпением будет ждать следующего дня эфира. Возрастные ограничения 16+.

Представят «Точки над i» два обворожительных трио, которые будут сменять друг друга. Съемочная команда и ведущие проекта уже погрузились с головой в работу.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Для меня вообще сегодня это колоссальный выход из зоны комфорта. Потому что когда ты привыкаешь к определенному формату, ты работаешь в студии, ты работаешь зачастую по суфлеру, и ты один в поле воин, то есть ты как фигурист-одиночник. Конечно, это новая ступень, и ток-шоу – это для меня новый формат, развитие, и мне очень интересно, потому что женское ток-шоу. Мы разберемся до конца и расставим все точки над i.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

На 100 % абсолютно мой формат, в котором, мне кажется, я буду себя ощущать как рыба в воде. Поэтому мне очень приятно принять в нем участие. Я очень рада, что у меня такие замечательные коллеги появились. У нас будет конкуренция, мы будем выхватывать друг у друга фразы, мы будем перебивать друг друга, а если надо, то и подеремся. Все на радость зрителям, которым наверняка не хватает какого-то экшена.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Человек включается в беседу. Тут самое главное – не навредить и дать человеку высказаться. И тогда ты понимаешь: да, вот оно, это тот нерв, который сейчас привлечет внимание абсолютно всех телезрителей. В этом есть большой кайф.