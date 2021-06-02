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«Ты не знаешь, к кому ты едешь». Студенты-медики рассказали, к чему должен быть готов будущий врач

02 июня 2021 16:03
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Новости Беларуси. Обучение с практическим уклоном. Вступительная кампания в Борисовском государственном медицинском колледже начнется в июле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2021 году сюда планируют набрать более 200 учащихся на две специальности: лечебное и сестринское дело. Колледж готовит средний медицинский персонал.

В учебных аудиториях побывала Анастасия Кончиц.

«Ты не знаешь, к кому ты едешь». Студенты-медики рассказали, к чему должен быть готов будущий врач-1

В медицине нет случайных людей. Поэтому преподаватели колледжа в шутку говорят: помимо аттестата нужен определенный набор качеств, который позволит состояться в профессии. Всему научат в стенах колледжа, но без практики никак.

«Ты не знаешь, к кому ты едешь». Студенты-медики рассказали, к чему должен быть готов будущий врач-4

Анастасия Кончиц, корреспондент:
Колледж – первая ступень на пути к профессии. Например, квалификацию медицинской сестры здесь осваивают за год и 10 месяцев. Помимо обширной теоретической базы много практических занятий. Все навыки отрабатывают в специальной лаборатории.

«Ты не знаешь, к кому ты едешь». Студенты-медики рассказали, к чему должен быть готов будущий врач-7

Перечень оборудования большой. У ребят есть возможность потренироваться определять сердцебиение, научиться правильно делать уколы и даже принять импровизированные роды. Программа обучения построена по принципу от простого к сложному.

«Ты не знаешь, к кому ты едешь». Студенты-медики рассказали, к чему должен быть готов будущий врач-10

Екатерина Адамейко, руководитель практики Борисовского государственного медицинского колледжа:
Здесь, конечно, отрабатываются на первом курсе навыки по уходу, и с каждым курсом перечень практических манипуляций расширяется. И я хочу сказать, что уже на первом курсе, к концу обучения наши учащиеся владеют уже более чем 100 практическими навыками.

Подробности в видеоматериале.

# Образование в Беларуси # общество # Анастасия Кончиц # Екатерина Адамейко # Марина Демянкова # Ирина Машкова # Андрей Насанович # Кристина Волкова # Фотофакт

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