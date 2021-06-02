«Ты не знаешь, к кому ты едешь». Студенты-медики рассказали, к чему должен быть готов будущий врач

Новости Беларуси. Обучение с практическим уклоном. Вступительная кампания в Борисовском государственном медицинском колледже начнется в июле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2021 году сюда планируют набрать более 200 учащихся на две специальности: лечебное и сестринское дело. Колледж готовит средний медицинский персонал. В учебных аудиториях побывала Анастасия Кончиц.

В медицине нет случайных людей. Поэтому преподаватели колледжа в шутку говорят: помимо аттестата нужен определенный набор качеств, который позволит состояться в профессии. Всему научат в стенах колледжа, но без практики никак.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Колледж – первая ступень на пути к профессии. Например, квалификацию медицинской сестры здесь осваивают за год и 10 месяцев. Помимо обширной теоретической базы много практических занятий. Все навыки отрабатывают в специальной лаборатории.

Перечень оборудования большой. У ребят есть возможность потренироваться определять сердцебиение, научиться правильно делать уколы и даже принять импровизированные роды. Программа обучения построена по принципу от простого к сложному.