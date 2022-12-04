Конспирологи считают встречу Лукашенко и Шойгу тайным сговором. На что действительно нацелено Союзное государство?

Темной-темной ночью под большим-большим секретом Александр Лукашенко и Сергей Шойгу о чем-то супертайном договаривались. По крайней мере именно так сказочно неправдиво отдельные «аналитики» 3 декабря отреагировали на вполне себе рядовое событие – визит министра обороны страны-союзника, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Да, Сергей Шойгу прилетел в Минск в субботу, 3 декабря. Да, сначала встретился с белорусским коллегой. Да, чаще всего зимой субботы Президент проводит на хоккейной площадке (вчерашняя исключением не стала). Для тех, кто не в курсе: проходит ежегодный турнир. Так вот, команда главы государства вчера победила со счетом 10:4. По факту же, да, Президент Беларуси по субботам редко проводит публичные встречи (но это ведь не значит, что если не освещают СМИ, их нет). И да, после пятничного телефонного разговора с Путиным эта встреча с Шойгу весьма логична. Впрочем, об этом сказал и сам Александр Лукашенко. Так что секретов нет, конспирологии нет. Или кто-то не знает, что на территории Беларуси готовятся, обучаются как белорусские, так и российские военные? А может быть новость в том, что мы союзники? Любителям фантазировать предлагаем сосредоточиться на главном из этой встречи. Лукашенко: Порошенко, оказывается, готовился к войне. Ну что тогда нас обвинять, что мы в чем-то виноваты. Подробности здесь.

А именно: наш Президент в очередной раз подтвердил готовность выполнять наши союзнические договоренности с Россией и нашу совместную готовность в мирном русле развивать взаимоотношения в регионе. Теперь дело за соседями по континенту, но им пока, судя по тенденции, куда важнее мнение из-за океана. Добро на мирную жизнь, а не подготовку к войне, живущим на восточном фланге НАТО не давали. Увы. А вот уж где точно не конспирология, а факты, так в поведении политического руководства Украины. Притом, если с нынешним все ясно, то прошлый президент Порошенко себя проявил. Помните, пранкер Лексус с ним пообщался, и тот как на духу выдал, что в Минск в 2014-м приезжал не за миром? Сегодня это уже не тайна.