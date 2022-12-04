Экотопливо, биоупаковки и вторая жизнь для аккумуляторов. Чем для Беларуси выгодны «зелёные» инвестиции?

Новости Беларуси. Новозеландец Стефан на севере нашей страны в Городке второй год протаптывает аграрную инвестиционную дорогу. Главный герой его бизнес-истории – хлебная зерновая культура киноа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Раньше это направление он развивал в Грузии, Индонезии и даже в Австралии. В пандемию решил расширять географию и выбрал подходящую локацию – не закрывшуюся от всего мира Беларусь. Подробности в материале Ксении Худолей.

Здесь у нас будет центральный офис. Первый урожай уже собран с полей Витебского региона. Дальше семена экзотической для нашей страны культуры пойдут на посевы уже в коммерческих целях. Бизнесмен говорит, что земли Витебской и Могилевской областей не хуже южноамериканских подходят для киноа. В этом здании планируется открыть производство по сушке и переработке сырья.

Стефан Вон Волф Ду Росс, бизнесмен:

Без белорусского правительства, без поддержки мы бы не были тут. В глобальном смысле Беларусь сейчас в топе стран, которые открыты для инвесторов. И если говорить о киноа, то это инвестиция в будущее. Она может продуктивно выращиваться здесь еще сотни лет. Для людей она пригодная в пищу и может использоваться для производства витаминов, также это корм для животных и даже экологичное топливо из сушеной биомассы.

Но не киноа единым. Стефан планирует развивать в Городокском районе и туристический потенциал – построить комплекс с музеем, домом рыбака и гостиницей. И это далеко не единственный смелый проект зарубежных инвесторов в Беларуси. Как бы искусно не хоронили нашу экономику в интернете, она продолжает работать и привлекать иностранных бизнесменов. Делать это под прессом санкций крайне непросто, но интерес вопреки всему есть.

Алексей Пушкарев, заместитель директора Национального агентства инвестиций и приватизации страны дальней дуги:

У нас образовалась интересная группа инвесторов, очень активных инвесторов, которые сейчас стремятся занять те сегменты, те ниши на рынке, которые покидают западные компании. Казалось бы, санкции, кризис – это угрозы. Да, все верно, но они же создают и возможности. Это Россия, Турция, Индонезия, Пакистан, Индия. Сферы: оптовая торговля, логистика и складское хозяйство, розничной торговли есть проекты. Есть производство бытовой техники, есть химическое производство. Инвесторы из Европы возобновляют сотрудничество с Беларусью. Кто готов вкладываться в наши разработки? Интерес инвесторов влечет за собой трансфер технологий. Молодая компания из Могилева показательный пример освоения незанятых экономических ниш. Индийский инвестор с партнером-белорусом развивают уникальный для нашей страны бизнес.

Сергей Земляков, соучредитель компании «Энерджитехгрин»:

Это индийские передовые технологии в области восстановления аккумуляторов. У нас этим практически никто не занимается, аккумуляторы выбрасываются. Это большой рынок для индийских технологий, они уже 10 лет работают над этой темой, у них уже оборудование, специальное программное обеспечение. Сегодня можно восстановить очень большой процент тех аккумуляторов, которые есть на белорусском рынке. Первым откликнулся частный сектор. Это юридические лица, которые занимаются перевозками, логистические компании, потом увидели и наши промышленники. Сегодня у нас есть годовые контракты с отдельными крупными предприятиями. Возвращать аккумуляторы к жизни вместо очередной замены сегодня не просто выгодно. Ввиду экономических ограничений, замены порой не найти.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Для этого экономического партнерства Могилев – лишь стартовая точка. В планах компании восстанавливать аккумуляторы в каждом регионе, чтобы инвестиции работали по полной в Беларуси и для Беларуси. В промышленных масштабах такой услугой заинтересованы не только белорусские компании, но и российский автопром. Кроме того, технология полностью экологична. Зеленая политика компании лежит в основе еще одного востребованного в Беларуси начинания.

Сергей Земляков:

В Индии несколько компаний, которые занимаются биоразлагаемой упаковкой. Основа ее – крахмал, никакой химии, синтетики. Можно прийти домой и выбросить пакет в мойку, в горячей воде он растворится, смоется, ничего не останется. И никакого вреда экологии, потому что это чисто крахмал. Второе – можно на мусор его выкидывать, в течение шести месяцев он будет разлагаться, не дольше. 26 декабря у нас открытие фабрики в Эмиратах. Сюда направим первую партию для белорусского рынка пробную биоразлагаемой упаковки.