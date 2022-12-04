Полмиллиона подписчиков и 12 миллионов лайков. Военком Витебской области штурмом взял TikTok

Новости Беларуси. Как известно, Запад ведет наступления по всем фронтам, в том числе, идут сражения и на информационном поле. Особенно тяжелые бои ведутся в социальных сетях, где фейки плодятся буквально днем и ночью. Под прицелом не раз оказывался имидж и белорусский армии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наши военные старались отражать атаки настоящей армии троллей, а сейчас переходят в наступление. Герой нашего материала – настоящий полковник и боец невидимого, но важнейшего на сегодня информационного фронта. Он продвигает армию в TikTok, ведет Instagram и отвечает на вопросы новобранцев онлайн. И один в медиа-поле воин – репортаж Виктора Пралича.

Вот уже около шести лет Руслан Шкодин переступает порог Витебского областного военного комиссариата в качестве военкома. Организация, сами понимаете, серьезная. Все по уставу. Рабочий день расписан чуть ли не по минутам.

Встать! Смирно! Товарищ полковник, личный состав военных комиссариатов Витебской области для проведения инструкторского методического занятия собран.

В сборе военкомы районов и городов. В Вооруженных Силах сейчас стартует новый учебный год. Основные задачи и инструкции от полковника Шкодина звучат четко и по делу. Опыт современных вооруженных конфликтов учтен. Методики обучения личного состава усовершенствованы.

Руслан Шкодин, военный комиссар Витебской области:

Занятия по боеготовности в этом непосредственно году с учетом поставленной задачи главой государства будут иметь свою особенность.

Тональность разговора, присущая людям в военной форме, продолжится и в кабинете комиссара. Мелочей у тех, кто отвечает за безопасность страны, нет. Как проходит сверка данных военнообязанных в регионах, ее информационное сопровождение.

Руслан Шкодин:

Слушаем внимательно. Ребята, вас жестко троллят. Никакой мобилизации в Республике Беларусь не проводится. А людей в военкомат вызывают для сверки учетных данных. Согласен, обидно, когда тебя троллят.

Полковник, военный комиссар Витебской области, член областного исполнительного комитета, а еще два последних года – популярный тиктокер. Это все о Руслане Шкодине.

Руслан Шкодин:

2020 год. Вы помните, что это было сложное для страны время. Формат видео изначально был несколько нет тот. Формат видео был направлен на то, чтобы развенчать мифы. Рассказать, что на самом деле предпринимает государство, про выборы – такой более серьезный контент.

После начинающего тиктокера уже было не остановить. В основу его видео лег юмор. Совет дали блогеры-миллионники. Помогла и военная тактика в TikTok. Сейчас у военкома более 500 тысяч подписчиков, а видео быстро залетает в реки. Лайкомер уже перевалил за 12 миллионов «сердечек». Но вовсе не славы ради все это.

Руслан Шкодин:

Было непонимание: как такой серьезный дядька – военный комиссар области, полковник! – а тут сидишь, как клоун, и занимаешься. Но когда ты объясняешь людям всю составляющую вот эту... Во-первых, мы через юмор пытаемся донести, вы ж видите, серьезные вещи. Люди это понимают. Следующее – идут ответы на вопросы. Это личное общение и с призывниками, и с матерями. Вчера обратилась мать сына. Там неправильно считают. Он с академии отчислился и должен чуть меньше служить. Решали и этот вопрос. Это работа, и людям не надо приходить на прием к военному комиссару. Они могут посредством этой коммуникации задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ. И тогда люди говорят: а, ну да, тут, в принципе, молодцы, хорошо сработали. «А давай-ка я тебя в армию отправлю». Посмотрите, какие видео в TikTok снимает военком из Витебской области. Популярность сделала свое. Сегодня засветиться дуэтом с военкомом-тиктокером – мечта многих. Это уже переросло в тренд среди молодежи. Но и здесь для военкома главная задача – просветить. Даже если юмор выходит за рамки. А ведь в интернете так часто любят запустить фейковую волну. Остановить ее в своих видео и пытается Руслан Шкодин.

Руслан Шкодин:

Сколько уже было сказано, но не устанем повторять, что в Республике Беларусь мобилизации на данный момент нет. Вот в два этапа было спланировано уточнение учетных данных. Первый этап был документальный, когда через организации, предприятия проводилась сверка учетных данных по документам. Сейчас мы повестками определенную категорию военнообязанных вызываем. Либо в сельские исполнительные комитеты, либо в военные комиссариаты, где они приходят, уточняются их персональные данные, которые необходимы, положено по воинскому учету вести. Занимает это 10-15 минут максимум. Настоящего полковника уж точно не испугать комментариями от «диванных войск». Он обязательно найдет, кого пожурить в своем следующем видео. И сделает это тактично и с юмором.