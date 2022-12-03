Лукашенко: Порошенко, оказывается, готовился к войне. Ну что тогда нас обвинять, что мы в чём-то виноваты

Новости Беларуси. Ни белорусы, ни русские не хотели и не хотят войны. И если мирного взаимодействия в нашем регионе хотят другие, несмотря на мнение из-за океана, то Беларусь и Россия к этому готовы. Такое заявление Александр Лукашенко сделал, общаясь с министром обороны России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шойгу 3 декабря прибыл в нашу страну. Встреча с Президентом стала логичным продолжением вчерашнего общения лидеров двух стран. Главная цель – выработать совместные действия по дальнейшей защите нашей территориальной целостности и противодействию вызовам, которыми и Беларусь, и Россия окружены. Александр Лукашенко отметил: что касается взаимодействия в военной сфере, белорусы готовы сделать со своей стороны все, что предусмотрено союзными договорами, и со всей ответственностью подходят к подготовке совместной группировки войск. Впрочем, всю важность слаживания понимают и российские военнослужащие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят. Для того, чтобы в случае необходимости первые ряды наши – защитники Союзного государства – смогли отразить любую агрессию. От аптечек медицинских до… Я уже не говорю там про обмундирование и прочее, вооружение. Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся. Все об этом знают вокруг. Мы это не прятали. Да и в современном мире спрятать это невозможно. Словом, так, как договаривались с Президентом России. Вы это реализовываете с нашим Министерством обороны. Мы в этом отношении планы выполняем. Я не собираюсь тут никого пугать. Вы тем более. Все уже и так напуганы-перепуганы. Но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя на то, как на это смотрят из-за океана, и Россия, и Беларусь к этому готовы. Если они хотят воевать до последнего не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться. Они видят, по нашему мнению, как продолжить войну. Ну, тогда специальная операция не прекратится. Наверное, вы это лучше знаете. Мы обменяемся мнениями. Словом, все, что белорусы по открытому, реальному договору должны сделать, мы сделаем. Вы в этом не сомневайтесь.