В Беларуси 13-летняя девочка погибла от отравления вейпом. Правда ли, что парение вызывает наследственные мутации?

Новости Беларуси. Электронная сигарета беспощадна. На неделе белорусов потрясли тревожные новости. В Минском районе от отравления вейпом умерла 13-летняя девочка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По той же причине в реанимации Гомеля оказался и 12-летний мальчик. За его жизнь сейчас борются врачи. Известно, прогресс в отдельных случаях может сыграть плохую службу человечеству. Как уберечь наших детей от современных девайсов и всего многообразия соблазнов, которые так и манят, а порой даже могут нанести непоправимый вред здоровью? Подробности в материале нашего корреспондента Оксаны Семашко.

Оксана Семашко, корреспондент:

Один из крупных торговых центров столицы. Обычно каждый вечер вблизи него собираются не менее полусотни тех, кто любит попарить и не только. Сейчас я предлагаю посмотреть, чем этим вечером занимаются ваши дети. Роману в восьмом классе предложили попарить друзья из школы. С тех пор от электронной сигареты он не в силах отказаться – возникла зависимость. Из минусов, говорит, часто кружится голова.

Она втягивает очень быстро. Где-то дня три-четыре, где-то так. Мама знает. Она сама раньше, с лет 15 курит и говорит: то, что я делала и какой смысл мне запрещать ребенку? На самом деле лучше бы бросить, потому что ***. Сказал бы так, потому что спустя время это очень сильно надоедает, но ты без этого не можешь. На неделе в Беларуси случилась очередная трагедия. Два школьника с отравлением вейпами оказались в больнице. Один из них, увы, погиб от чрезмерной дозы. И подобные случаи не единичны.

Сергей Морозько, заместитель начальника ИДН Ленинского РУВД Минска:

Отсутствовали денежные средства для приобретения новых парогенераторов, и они искали способы, как их модифицировать, чтобы использовать сверх того количества, на которое они рассчитаны. Там есть нагревательные элементы, другие вещества, которые там содержатся, самостоятельно пытаются заменять наши дети все эти жидкости и другие компоненты. И это все часто приводит к тому, что они получают травму. Нередко в зимнее время, когда подростки приходят в ТЦ погреться, неокрепшие умы уже матерые курильщики втягивают не только во вредные привычки, но и преступления.

Знаем, что обычно можно и закашлять, и заболеть. А это очень страшно! Они обычно говорят нам: хотите купить? Мы все время отказываемся, говорим: за ЗОЖ. А они такие: м, понятно. Проверяют, как работает вейп, и убегают от владельца. Зависимость или хайп – почему дети воруют электронки?

Сергей Морозько:

Надо обратить внимание на тех несовершеннолетних, которые здесь собрались. Наш интерес вызывает двое ребят, которые сидят с одним стаканом для газировки, уже, собственно, начинают подключаться к бесплатному Wi-Fi. Это их досуг каждый вечер. Сами ребята дальше признаются, почему не дома.

– Скучно.

– А на кружки? Секции какие-то посещаете?

– Нет, не интересует.

– Совсем ничего? Ни спорт, ни творчество?

– Нет.

– Ваши родители знают, что вы в торговом центре обычно вечерами проводите время? Что они по этому поводу говорят?

– Говорят, меньше здесь засиживаться. Обычно гулять на свежем воздухе. То, что парогенератор безвреден – абсолютное заблуждение, еще раз напоминают и медики. Врачи бьют во все колокола, ведь могут быть необратимые последствия. От вейпов страдают не только легкие, а абсолютно все внутренние органы, поражается центральная нервная система. Плюс индивидуальные аллергические реакции, которые могут привести к смертельному исходу.