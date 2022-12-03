Хоккейная команда Президента Беларуси выиграла в матче любительского турнира

Новости Беларуси. Команда главы государства одержала вторую победу в 16-м сезоне Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. 3 декабря на льду столичной «Олимпик-Арены» она обыграла хоккеистов Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зрители ликовали, ведь команды демонстрировали высокие скорости, эмоциональную игру и красивый хоккей. Первая половина 15-минутки была безголевой, но после шайбы посыпались, как горох, причем в один створ. Счет им задал Николай Лукашенко, после с перерывом в две минуты отличились Каркоцкий, Костицын и младший Антоненко.
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В этом противостоянии зрители смогли наблюдать 14 результативных взятий ворот. Итоговый счет – 10:4 в пользу команды главы государства. Хет-триком отметился номер 31 Николай Лукашенко. И теперь прошлогодние победители турнира возглавили текущий табель о рангах.
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