Конфетка как ритуал. Почему зависимость от сладкого может стать проблемой?

Новости Беларуси. Зависимость. Иногда это не приводит к серьезным последствиям, и человек, понимая проблему, пытается ее решить. Есть и более тяжелые заболевания, когда без помощи специалиста не обойтись. Где эта тонкая грань и как ее не переступить? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Тема сладкого и поедания конфеток, наверное, знакома всем абсолютно девочкам. Скажите честно, сколько вы конфеток съедаете каждый день?

Елена Санчуковская, испытывает зависимость от сладкого:

Знаете как? Начинаю, наверно, с четырех-пяти, то есть не с одной точно. А там уже по возрастающей, неограниченное количество. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как это происходит? Под чаечек? Елена Санчуковская:

Под чаечек сначала с утра, потом в обед. Дети смеются, что у меня на завтрак, на обед и на ужин конфеты. Алена Родовская:

А вы нормальную еду употребляете? Елена Санчуковская:

Конечно, да, употребляю. Надо до, надо после, в промежутках. Алеся Лакина:

А что вы испытываете в этот момент? У вас поднимается как-то настроение? Елена Санчуковская:

Да, у меня такая приятная зависимость от конфет. Алеся Лакина:

Но по вам же не скажешь. Елена Санчуковская:

Наверное, или спасибо папе с мамой, или спорту. Потому что спортом я занимаюсь регулярно с детства, не прекращаю, через день в спортивном зале.

Алеся Лакина:

А мне интересно у всех гостей спросить, есть ли еще сладкоежки, которые испытывают подобного рода зависимость? Я совсем недавно отказалась от сахара, но от конфет я не отказалась. Я раньше пила чай с тремя ложками сахара, еще брала конфетку вприкуску. Я не могла пить несладкий чай, кофе никак вообще. Меня колотило, казалось, как это невкусно. Потом я решила похудеть. Кстати, похудела на семь килограммов. Я просто перестала добавлять куда бы то ни было сахар, но от конфет я так и не отказалась. Елена Санчуковская:

Чай и кофе я тоже пью без сахара. Чай все время, кофе я недавно только приучила себя пить без сахара. Алена Родовская:

То есть конфетка как ритуал, как степень получения удовольствия? Елена Санчуковская:

Не совсем. Алеся Лакина:

Это как норма уже. Мне кажется, садишься пить чай, как это нет конфетки рядом? Невкусно уже. Алена Родовская:

Вадим, о чем это говорит? Как психолог, есть ответ?

Вадим Коецко, психолог:

Тут сложно говорить о зависимости. Во-первых, это надо больше покопать, конечно. Но тут вопрос в том, что мешает ли это ей жить, понимаете? Тогда это, может быть, восприниматься, как нечто опасное условно. Если это не мешает жить ни ей, ни окружающим, пускай будет. У всех нас есть маленькие слабости. Алена Родовская:

Вот я тоже думаю, не по каждому же поводу бежать сразу к психологу и доставать свои детские травмы? Например, чтобы разобраться, почему мы хотим съесть ту или иную конфетку. Либо, как некоторые говорят, что не конфетка, можно мармелад, мучное что-то предпочесть, чтобы получить этот самый гормон удовольствия, и у тебя все будет в жизни прекрасно. Алеся Лакина:

У нас, кстати, есть врач-диетолог. Может быть, чего-то не хватает в организме, почему возникает это влечение к сладкому?

Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог:

Здесь две основные проблемы, я бы так сказала. Вопросы нужно решить. Первое – это диетологическая ли это направленность, либо все-таки психотерапевтическая. Если это не психотерапевтическая, я как диетолог всегда начинаю разбираться, что человек ест. Оцениваем его рацион. Достаточно ли он употребляет животного белка, либо растительного, углеводы, жиры необходимые, не пропускает ли он прием пищи. Потому что бывает такое, что завтрак он кушает, обеда нет, вечером он приходит и набрасывается на все, что есть в холодильнике. В ход идет, конечно, тяжелая артиллерия – это наши сладости, торты, пирожные – все, что есть дома. Третий момент – это образ жизни. Может быть, у человека сидячий образ жизни, ему не хватает каких-то острых ощущений в плане гормональных. Потому что вся физическая активность сопровождается всплеском определенных гормонов. Если человек обследуется и видит свои показатели крови, тоже необходимо их промониторить и посмотреть, потому что различные дефицитные состояния. Например, дефицит железа, либо латентный дефицит железа, который, как правило, недооценивается докторами. Дефицит цинка, Омега-3, хрома очень огромную роль играет в вопросах сахарной зависимости.

Алеся Лакина:

И хочется сладкого? Катерина Давыдова:

Да, хочется сладкого. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Как вообще сладости влияют на наш организм? Сколько допустимо сладкого в день, какие полезны, какие нет? Катерина Давыдова:

По рекомендациям ВОЗ, есть стандартная прописанная граммовка – это до 10 грамм сахара рекомендовано здоровым людям, условно здоровым. Но мы должны помнить, что все здоровые – это плохо обследуемые люди, поэтому где-то что-то все равно есть. На самом деле, вот этот дисбаланс, когда в рационе у нас очень много сахара, все равно приведет к различным патологиям сердечно-сосудистой, метаболической системы. Инсулинорезистентность, сахарный диабет первого, второго типа. Все равно у человека, у каждого из нас есть определенные резервы. То есть организм тоже умен, и он будет выживать в любых абсолютно обстоятельствах. Алеся Лакина:

У нас рукодельница. Вы когда рукодельничаете – наверняка, это происходит часами, – не закидываете конфеточку между прочим?

Евгения Чобанян, рукодельница:

Нет. До того, после. Просто некогда, руки заняты. Алеся Лакина:

Во время? Евгения Чобанян:

А во время не получается, руки обычно заняты. Если кто-то будет подавать – может быть, не знаю. Нет такого человека, который будет подавать. Алеся Лакина:

Не отказались бы, согласитесь? Евгения Чобанян:

Можно мужа заставить, кстати. Алена Родовская:

Мы знаем, что вы тоже любите сладкое – и сладкий чай, и торт? Евгения Чобанян:

Да, люблю и сладкое, и мясное – всякое люблю. По мне видно, что я много чего люблю. Алеся Лакина:

Я бы уже так не сказала, конечно. Алена Родовская:

Вы испытываете от этого дискомфорт или нет?

Евгения Чобанян:

Вы такие все стройные, изящные, а я большая тетя на самом деле генетически. Мне кажется, если не шутя, то это все генетика, все индивидуально, я считаю. Потому что у меня, например, в роду все женщины – мамы, бабушки – были такие дородные хохлушки, еврейки, все в теле. Навряд ли у меня могло бы быть по другому, потому что предыдущие поколения формируют определенную фигуру, я так понимаю. Я пробовала когда-то диеты какие-то, мучила себя. Но потом я поняла, что бесполезно. Herbalife – это все пройдено. Я худела на 10 килограммов, потом поправлялась на 12. Есть такой момент, когда муж вкусно готовит, армянин. Он рано ложится спать, потом просыпается и идет на кухню. А я на кухне рукодельничаю, и тут он начинает жарить мясо. Я не могу удержаться, на этот запах мама бывает из комнаты приходит. Уже хоть кусочек, но урвем. Вообще, вкусненько. Почему нет, если хочется действительно, организм требует? Я не могу сказать, что я съем торт, но кусочек – да. Колбаски – да. Кто-то это не любит. Я, например, суши не люблю, никогда не ем. Все индивидуально.