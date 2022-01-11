25 тысяч долларов за звонок. Что грозит шутникам-«минёрам»? Анонс программы «Постскриптум»

Необдуманная шалость или уголовно наказуемое преступление? Беларусь периодически накрывает волна сообщений о минировании важных социальных объектов и государственных учреждений. Стоит ли злоумышленникам надеяться на безнаказанность ? И что происходит в головах тех, кто намеренно сеет панику?

Новости Беларуси. О мотивах, ответственности и новых схемах кибер-мошенников. 11 января в вечернем эфире СТВ будет дан ответ на вопросы, которые, порой просто будоражат общество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Компетентные эксперты в студии программы «Постскриптум» соберутся в 22:00.

Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Беларуси:

Человек уверен, что он будет безнаказан. И эти преступления не раскрываются к какому-то отчетному периоду или дате. Это очень кропотливая аналитическая работа.

Юлия Бешанова, СТВ:

То есть, условно говоря, человек уже успевает расслабиться.

Андрей Ковалев:

Конечно. Он уверен в своей безнаказанности и зачастую совершает аналогичные действия, еще не один и не два раза. Это занимает неделю, месяц, два или даже полгода или год. В любом случае, интернет помнит все, мы эту информацию получим, проанализируем, а Следственным комитетом уже конкретно будет дана юридическая оценка тем или иным действиям.

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