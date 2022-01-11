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25 тысяч долларов за звонок. Что грозит шутникам-«минёрам»? Анонс программы «Постскриптум»

11 января 2022 17:54
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Новости Беларуси. О мотивах, ответственности и новых схемах кибер-мошенников. 11 января в вечернем эфире СТВ будет дан ответ на вопросы, которые, порой просто будоражат общество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Компетентные эксперты в студии программы «Постскриптум» соберутся в 22:00.  

Необдуманная шалость или уголовно наказуемое преступление? Беларусь периодически накрывает волна сообщений о минировании важных социальных объектов и государственных учреждений. Стоит ли злоумышленникам надеяться на безнаказанность ? И что происходит в головах тех, кто намеренно сеет панику?  

25 тысяч долларов за звонок. Что грозит шутникам-«минёрам»? Анонс программы «Постскриптум»-1

Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Беларуси:  
Человек уверен, что он будет безнаказан. И эти преступления не раскрываются к какому-то отчетному периоду или дате. Это очень кропотливая аналитическая работа.  

Юлия Бешанова, СТВ:  
То есть, условно говоря, человек уже успевает расслабиться.  

Андрей Ковалев:  
Конечно. Он уверен в своей безнаказанности и зачастую совершает аналогичные действия, еще не один и не два раза. Это занимает неделю, месяц, два или даже полгода или год. В любом случае, интернет помнит все, мы эту информацию получим, проанализируем, а Следственным комитетом уже конкретно будет дана юридическая оценка тем или иным действиям.  

Во сколько обойдется родителям ребенка-шутника вернуть самолет в аэропорт. И какой срок получит совершеннолетний лжеминер?  

25 тысяч долларов за звонок. Что грозит шутникам-«минёрам»? Анонс программы «Постскриптум»-4

Андрей Ковалев:  
Данные действия оценились очень быстро. Гражданский иск – порядка 25 тысяч долларов.  

Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:  
Получается, шутка, звонок стоимостью 25 тысяч долларов.  

Андрей Ковалев:   
Это так, чтобы было понятно примерно, что такое…  

25 тысяч долларов за звонок. Что грозит шутникам-«минёрам»? Анонс программы «Постскриптум»-7

Юлия Бешанова:  
...позвонить и пошутить.  

Наталья Сахарчук:  
Самолет. Естественно, если это какие-то объекты, то сумму можно уменьшить в 2-3 раза, но это очень затратно.  

О мотивах, ответственности и новых схемах кибермошенников расскажут компетентные эксперты в студии программы «Постскриптум» 11 января в 22:00 на телеканале СТВ.  

# Национальная безопасность # общество # Юлия Бешанова # Андрей Ковалев # Наталья Сахарчук # Фотофакт

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