Как перестать заедать стресс и что делать, если ночью потянуло к холодильнику? Ответила диетолог
Новости Беларуси. Зависимость. Иногда это не приводит к серьезным последствиям, и человек, понимая проблему, пытается ее решить. Есть и более тяжелые заболевания, когда без помощи специалиста не обойтись. Где эта тонкая грань и как ее не переступить? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Есть в целом пищевая зависимость. Как, в чем она проявляется?
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Когда человек, например, стресс заедает.
Алеся Лакина:
Что должно насторожить, может быть, родных, близких или самого человека?
Алена Родовская:
Можно ли перестать заедать стресс?
Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог:
Перестать заедать стресс, безусловно, можно. Здесь, конечно, комби-терапия – помимо модификации образа жизни и плана питания, работа с психологом однозначно. Для того, чтобы выявить тот триггер, ту первопричину, которая, собственно, привела к нарастанию стресса.
Я всегда говорила, говорю и буду говорить о том, что самый главный гормон стресса – это кортизол, который выступает еще и гормоном бодрости. Но если накапливается в избыточном количестве, он выступает как гормон стресса. Он выдает нам много различных всплесков в течение дня гормональных. За счет него мы смотрим на быстрые углеводы, фастфуд и так далее. Все, чем люди, собственно, и заедают стресс.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Если ночью тянет к холодильнику, то это уже первый маячок?
Катерина Давыдова:
Если человек не спит ночью – это уже первый маячок. Если тянет к холодильнику, тогда это второй и третий, так скажем.
Алена Родовская:
А что можно – выпить воды теплой, например, с лимоном, чтобы как-то обмануть организм, избавиться от этих импульсов?
Катерина Давыдова:
Предпринять, чтобы спать ночью?
Алена Родовская:
Нет, не спать. Чтобы не пойти к холодильнику.
Татьяна Савчик:
Чтобы не пойти на поводу у своих желаний.
Катерина Давыдова:
Во-первых, нужно сбалансировать свой рацион. Это как «Отче наш», тут к бабке не ходи, я думаю, что все и так понимают. Если мы на ужин будем иметь достаточно плотные продукты – именно по пищевой своей ценности, я не говорю высокой калорийности – в целом, если будут присутствовать масла, углеводы в виде овощей, то это даст толчок нашему организму в должной степени синтезировать гормоны, которые отвечают за качество сна. Если мы ляжем спать не позже 23:00, в 24:00 начнем синтезировать один гормон – соматотропный, затем у нас идет мелатонин, дофамин, серотонин и кортизол. То есть все эти гормоны взаимосвязаны друг с другом, и все они вкупе отвечают за качество сна. Если они в достаточной концентрации у нас вырабатываются, мы спим, не встаем ночью и не идем есть.
Алена Родовская:
Можно как-то обмануть организм, еще раз спрашиваю?
Катерина Давыдова:
Нет, обмануть – мы не обманем.
Алена Родовская:
Если захотелось ночью есть, ты все равно туда дойдешь?
Катерина Давыдова:
Нет, мы идем, пьем водичку. Теплая вода успокаивает. Можно магний принять, например, в качестве дополнительных витаминов или какао выпить. Чашка какао тоже очень много магния содержит. Он успокоит, отрелаксирует нас как следует, и мы пойдем довольные спать. Но, в целом, это не решит проблему.
Алена Родовская:
Катерина, скажите, пожалуйста, какой набор веса должен происходить, чтобы человек уже понимал, что вот-вот – и пищевая зависимость наступает? То есть как быстро набор веса происходит?
Катерина Давыдова:
Пищевая зависимость ассоциирована с набором веса. Это может быть и дефицит веса. То есть неусвоение абсолютное никаких полезных витаминов, минералов, макромолекул, которые человек съедает в обычный прием пищи. Соответственно, он начинает терять вес. Начинает происходить поломка работы пищеварительной системы, пищеварительных соков и так далее. Здесь нет никакой прямой взаимосвязи с пищевой зависимостью – килограммы.
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