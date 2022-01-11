Как перестать заедать стресс и что делать, если ночью потянуло к холодильнику? Ответила диетолог

Новости Беларуси. Зависимость. Иногда это не приводит к серьезным последствиям, и человек, понимая проблему, пытается ее решить. Есть и более тяжелые заболевания, когда без помощи специалиста не обойтись. Где эта тонкая грань и как ее не переступить? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Есть в целом пищевая зависимость. Как, в чем она проявляется? Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Когда человек, например, стресс заедает. Алеся Лакина:

Что должно насторожить, может быть, родных, близких или самого человека? Алена Родовская:

Можно ли перестать заедать стресс?

Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог:

Перестать заедать стресс, безусловно, можно. Здесь, конечно, комби-терапия – помимо модификации образа жизни и плана питания, работа с психологом однозначно. Для того, чтобы выявить тот триггер, ту первопричину, которая, собственно, привела к нарастанию стресса. Я всегда говорила, говорю и буду говорить о том, что самый главный гормон стресса – это кортизол, который выступает еще и гормоном бодрости. Но если накапливается в избыточном количестве, он выступает как гормон стресса. Он выдает нам много различных всплесков в течение дня гормональных. За счет него мы смотрим на быстрые углеводы, фастфуд и так далее. Все, чем люди, собственно, и заедают стресс.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Если ночью тянет к холодильнику, то это уже первый маячок? Катерина Давыдова:

Если человек не спит ночью – это уже первый маячок. Если тянет к холодильнику, тогда это второй и третий, так скажем. Алена Родовская:

А что можно – выпить воды теплой, например, с лимоном, чтобы как-то обмануть организм, избавиться от этих импульсов? Катерина Давыдова:

Предпринять, чтобы спать ночью? Алена Родовская:

Нет, не спать. Чтобы не пойти к холодильнику. Татьяна Савчик:

Чтобы не пойти на поводу у своих желаний.

Катерина Давыдова:

Во-первых, нужно сбалансировать свой рацион. Это как «Отче наш», тут к бабке не ходи, я думаю, что все и так понимают. Если мы на ужин будем иметь достаточно плотные продукты – именно по пищевой своей ценности, я не говорю высокой калорийности – в целом, если будут присутствовать масла, углеводы в виде овощей, то это даст толчок нашему организму в должной степени синтезировать гормоны, которые отвечают за качество сна. Если мы ляжем спать не позже 23:00, в 24:00 начнем синтезировать один гормон – соматотропный, затем у нас идет мелатонин, дофамин, серотонин и кортизол. То есть все эти гормоны взаимосвязаны друг с другом, и все они вкупе отвечают за качество сна. Если они в достаточной концентрации у нас вырабатываются, мы спим, не встаем ночью и не идем есть. Алена Родовская:

Можно как-то обмануть организм, еще раз спрашиваю? Катерина Давыдова:

Нет, обмануть – мы не обманем.