«Не могу без тебя жить». Чем отличается любовь от созависимых отношений?

Новости Беларуси. Зависимость. Иногда это не приводит к серьезным последствиям, и человек, понимая проблему, пытается ее решить. Есть и более тяжелые заболевания, когда без помощи специалиста не обойтись. Где эта тонкая грань и как ее не переступить? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Есть одна аддикция. Мне кажется, она очень важна и подлежит обсуждению, Вадим: психологическая созависимость, эмоциональная созависимость. Кто в группе риска? Расскажите о ней немножечко.

Вадим Коецко, психолог:

Это очень противоречивая тема сама по себе. Потому что, с одной стороны, есть тренд, говорящий о том, что эмоциональная зависимость или созависимость – это плохо так привязываться к человеку, например, и так далее. Но тут одновременно люди забывают о том, что мы не можем быть без людей. Соответственно, в этом случае зависимость – просто как некая норма. Более того, потребность. Алеся Лакина:

Хорошо, есть любовь, есть созависимость. Сейчас, кстати, в интернете очень модно говорить про эмоциональные созависимости, токсичные отношения. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Нездоровые, где один – жертва очевидная. Вадим Коецко:

Тут единственный, на мой взгляд, показатель в том, что есть ли свобода в этих отношениях. То есть может ли человек быть с другим, но одновременно позволить ему быть самим собой.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Смотрите, частная ситуация: свобода, хорошо. А тем не менее эти мужики контроль устраивают тотальный. И при этом: «Я тебе доверяю». Вадим Коецко:

Контроль в данном случае чаще всего маскирует много страха. Татьяна Савчик:

Комплексы? Алена Родовская:

То есть он боится, что его обманут? Вадим Коецко:

Это та же самая эмоциональная зависимость.

Алеся Лакина:

Вадим, все-таки, мне кажется, есть любовь, есть зависимость. Любовь – это ты когда говоришь: «Я хочу прожить с тобой всю жизнь». А зависимость – это когда: «Я не могу без тебя жить». Это две разные вещи, согласитесь. Вадим Коецко:

На мой взгляд, то, о чем вы говорите – это все созависимость, не любовь. Что значит свобода? Свобода означает, что на данный момент вы считаете, что вам с этим человеком хорошо. В этом данность на данный момент. Но вы не можете никогда и никто вам предсказать и спрогнозировать, что, допустим, через лет пять вы будете с этим же человеком и захотите быть с ним. Понимаете? И вопрос этой непредсказуемости, как обоюдный меч. Он позволяет вам чувствовать остроту отношений, но одновременно вносит некий элемент неизвестности, опасности, страха потерять. Татьяна Савчик:

Хорошо, а как помочь этим людям? Если ты говоришь о том, что такая проблема есть, а к специалисту человек отказывается обращаться. Алена Родовская:

Идти самому и наводить порядок в своей голове?