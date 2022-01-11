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«Не могу без тебя жить». Чем отличается любовь от созависимых отношений?

11 января 2022 14:43
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Новости Беларуси. Зависимость. Иногда это не приводит к серьезным последствиям, и человек, понимая проблему, пытается ее решить. Есть и более тяжелые заболевания, когда без помощи специалиста не обойтись. Где эта тонкая грань и как ее не переступить? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
Есть одна аддикция. Мне кажется, она очень важна и подлежит обсуждению, Вадим: психологическая созависимость, эмоциональная созависимость. Кто в группе риска? Расскажите о ней немножечко.  

«Не могу без тебя жить». Чем отличается любовь от созависимых отношений?-1

Вадим Коецко, психолог:  
Это очень противоречивая тема сама по себе. Потому что, с одной стороны, есть тренд, говорящий о том, что эмоциональная зависимость или созависимость – это плохо так привязываться к человеку, например, и так далее. Но тут одновременно люди забывают о том, что мы не можем быть без людей. Соответственно, в этом случае зависимость – просто как некая норма. Более того, потребность.  

Алеся Лакина:  
Хорошо, есть любовь, есть созависимость. Сейчас, кстати, в интернете очень модно говорить про эмоциональные созависимости, токсичные отношения.  

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:  
Нездоровые, где один – жертва очевидная.  

Вадим Коецко:  
Тут единственный, на мой взгляд, показатель в том, что есть ли свобода в этих отношениях. То есть может ли человек быть с другим, но одновременно позволить ему быть самим собой.  

«Не могу без тебя жить». Чем отличается любовь от созависимых отношений?-4

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:  
Смотрите, частная ситуация: свобода, хорошо. А тем не менее эти мужики контроль устраивают тотальный. И при этом: «Я тебе доверяю».  

Вадим Коецко:  
Контроль в данном случае чаще всего маскирует много страха.  

Татьяна Савчик:  
Комплексы?  

Алена Родовская:  
То есть он боится, что его обманут?  

Вадим Коецко:  
Это та же самая эмоциональная зависимость.  

«Не могу без тебя жить». Чем отличается любовь от созависимых отношений?-7

Алеся Лакина:  
Вадим, все-таки, мне кажется, есть любовь, есть зависимость. Любовь – это ты когда говоришь: «Я хочу прожить с тобой всю жизнь». А зависимость – это когда: «Я не могу без тебя жить». Это две разные вещи, согласитесь.  

Вадим Коецко:  
На мой взгляд, то, о чем вы говорите – это все созависимость, не любовь. Что значит свобода? Свобода означает, что на данный момент вы считаете, что вам с этим человеком хорошо. В этом данность на данный момент. Но вы не можете никогда и никто вам предсказать и спрогнозировать, что, допустим, через лет пять вы будете с этим же человеком и захотите быть с ним. Понимаете? И вопрос этой непредсказуемости, как обоюдный меч. Он позволяет вам чувствовать остроту отношений, но одновременно вносит некий элемент неизвестности, опасности, страха потерять.  

Татьяна Савчик:  
Хорошо, а как помочь этим людям? Если ты говоришь о том, что такая проблема есть, а к специалисту человек отказывается обращаться.  

Алена Родовская:  
Идти самому и наводить порядок в своей голове?  

«Не могу без тебя жить». Чем отличается любовь от созависимых отношений?-10

Вадим Коецко:  
Тут, наверное, с вами соглашусь. Потому что переубедить – это то же самое, как навязать. В первую очередь, человек должен идти за своими чувствами, потребностями и разбираться с этим вопросом. Потому что мы можем работать только над собой. Над другим мы не можем работать, если он на это не согласен и не хочет. Скорее, просто у него будет формироваться защита. Чем больше мы будем напирать, он тем больше будет отстраивать свою осаду, крепость, как говорится, все толще и толще.  

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# Психология # общество # Алеся Лакина # Вадим Коецко # Татьяна Савчик # Алена Родовская # Фотофакт

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