Алёна Родовская: «Запад вам не друзья, казахи»

Новости Беларуси. Алена Родовская в программе Новости «24 часа» на СТВ рассуждает о наболевшем. Авторская рубрика «ЗаДело».

В Алматы ведется антитеррористическая операция по уничтожению бандформирований. Главная цель – остановить террористов и обеспечить безопасность города. В случае, если антитеррористические действия будут проходить рядом с вашим домом, рекомендуется не приближаться к окнам и не выходить на улицу. Укройтесь в безопасном месте. Не оставляйте без присмотра детей и пожилых.

Алена Родовская:

Так начинается утро каждого алматинца. По телевизору, по радио эти сообщения слышат все. Тревожно, когда ты понимаешь, что в любой момент в твой дом могут ворваться мародеры, что тебя могут обстрелять по пути на работу. А еще неделю назад страна отмечала Новый год и большинство даже предположить не могли, что произойдет 2 января. Казахстан нам страна не чужая, очень много и родственников, и коллег, и друзей. Всем стало понятно – в этой стране протесты не так, как у нас в Беларуси, или майдан, как в Украине, или там какая-то цветная революция. Это стандартная попытка государственного переворота. Каковы цели и кто на ком стоял, мы увидим позже. А может, не увидим совсем. Истинные причины кризиса в Казахстане хочется все-таки оставить политикам и экспертам.

Алена Родовская:

А это Казахстан до Нового года. И многие пожелания сводились к тому, что желали стратегической безопасности. Но хаос идет не с Запада и не с Востока, он идет оттуда, где государства слабы. Украина – слабое государство, Беларусь – нет. Какое государство Казахстан, мы увидим в ближайшие дни. Пока известно, что «мирные» протесты – это более 1 000 постращавших, около 20 убитых сотрудников правоохранительных органов, трое из которых были обезглавлены, дети погибли. Чтобы отрезать голову, надо взять в руки нож. А там же еще и жилы, кости. Чтобы подобное совершить, надо быть нелюдем. Неужели те, кто вышел на протесты, не подумали о том, что они в одной колонне с теми, кто так зверски убил людей? Значит, оставшись с этими нелюдями в одних рядах, они тоже нелюди. В такой атмосфере не может не быть крови и ненужного насилия. Как бы ни были сильны недовольство, обида от повышения цен на газ, человек от нелюдя отойдет. Это – инстинкт здорового человека. История, что люди сами встали и вышли, для наивных. Никакие люди никуда сами не выходят. Стадо собирают пастухи. В своих целях. Люди протестовали-протестовали. Власть пошла на уступки. Потом власть еще раз пошла на уступки. А толпа продолжала. Толпа почувствовала силу. А мы, белорусы, пытались образумить: вам, простым людям, будет только хуже.

Алена Родовская:

Как вышло, что у протестующих оказался навык разоружения и убийства полицейских? Кто научил протестующих организованно вести бои с правоохранительными органами? Откуда взялось понимание, какие объекты должны быть захвачены в первую очередь? Что это – стечение обстоятельств или организованный военный переворот? То, что происходит в Казахстане, уже не невинный мирный протест с невинными мирными протестантами – это радикальный терроризм. Это страх и ужас. Мы привыкли к хитрым планам западных политиков. Но жизнь любит простые решения и людей, которые эти решения могут воплотить. Россия сделала ход конем, реализовав сценарий с вводом войск ОДКБ, причем сам ввод был осуществлен очень быстро, что также наверняка поломало многие сценарии других игроков. Казахстан – это первое место в мире по добыче урана, 12-е место по нефти, 8-е по углю, четвертое – по титану. Борьба за свободу казахского народа обещает жирный приз победителю. Народу, как обычно, не перепадет ничего. Поэтому споры о том, стоило или нет миротворцам заходить в Казахстан, утихли сразу, кроме голоса Америки. Им выгоден хаос, а России и Беларуси – стабилизация. Это шанс спасения для казахов. Они сейчас выбирают между Средневековьем и XXI веком. Запад вам не друзья, казахи.