Алёна Родовская: «Запад вам не друзья, казахи»

Новости Беларуси. Алена Родовская в программе Новости «24 часа» на СТВ рассуждает о наболевшем. Авторская рубрика «ЗаДело».
Новости Беларуси. Алена Родовская в программе Новости «24 часа» на СТВ рассуждает о наболевшем. Авторская рубрика «ЗаДело».
В Алматы ведется антитеррористическая операция по уничтожению бандформирований. Главная цель – остановить террористов и обеспечить безопасность города. В случае, если антитеррористические действия будут проходить рядом с вашим домом, рекомендуется не приближаться к окнам и не выходить на улицу. Укройтесь в безопасном месте. Не оставляйте без присмотра детей и пожилых.
Алена Родовская:
Так начинается утро каждого алматинца. По телевизору, по радио эти сообщения слышат все. Тревожно, когда ты понимаешь, что в любой момент в твой дом могут ворваться мародеры, что тебя могут обстрелять по пути на работу. А еще неделю назад страна отмечала Новый год и большинство даже предположить не могли, что произойдет 2 января.
Казахстан нам страна не чужая, очень много и родственников, и коллег, и друзей. Всем стало понятно – в этой стране протесты не так, как у нас в Беларуси, или майдан, как в Украине, или там какая-то цветная революция. Это стандартная попытка государственного переворота. Каковы цели и кто на ком стоял, мы увидим позже. А может, не увидим совсем. Истинные причины кризиса в Казахстане хочется все-таки оставить политикам и экспертам.
Алена Родовская:
А это Казахстан до Нового года. И многие пожелания сводились к тому, что желали стратегической безопасности. Но хаос идет не с Запада и не с Востока, он идет оттуда, где государства слабы. Украина – слабое государство, Беларусь – нет. Какое государство Казахстан, мы увидим в ближайшие дни. Пока известно, что «мирные» протесты – это более 1 000 постращавших, около 20 убитых сотрудников правоохранительных органов, трое из которых были обезглавлены, дети погибли.
Чтобы отрезать голову, надо взять в руки нож. А там же еще и жилы, кости. Чтобы подобное совершить, надо быть нелюдем. Неужели те, кто вышел на протесты, не подумали о том, что они в одной колонне с теми, кто так зверски убил людей? Значит, оставшись с этими нелюдями в одних рядах, они тоже нелюди. В такой атмосфере не может не быть крови и ненужного насилия. Как бы ни были сильны недовольство, обида от повышения цен на газ, человек от нелюдя отойдет. Это – инстинкт здорового человека.
История, что люди сами встали и вышли, для наивных. Никакие люди никуда сами не выходят. Стадо собирают пастухи. В своих целях. Люди протестовали-протестовали. Власть пошла на уступки. Потом власть еще раз пошла на уступки. А толпа продолжала. Толпа почувствовала силу. А мы, белорусы, пытались образумить: вам, простым людям, будет только хуже.
Алена Родовская:
Как вышло, что у протестующих оказался навык разоружения и убийства полицейских? Кто научил протестующих организованно вести бои с правоохранительными органами? Откуда взялось понимание, какие объекты должны быть захвачены в первую очередь? Что это – стечение обстоятельств или организованный военный переворот? То, что происходит в Казахстане, уже не невинный мирный протест с невинными мирными протестантами – это радикальный терроризм. Это страх и ужас.
Мы привыкли к хитрым планам западных политиков. Но жизнь любит простые решения и людей, которые эти решения могут воплотить. Россия сделала ход конем, реализовав сценарий с вводом войск ОДКБ, причем сам ввод был осуществлен очень быстро, что также наверняка поломало многие сценарии других игроков.
Казахстан – это первое место в мире по добыче урана, 12-е место по нефти, 8-е по углю, четвертое – по титану. Борьба за свободу казахского народа обещает жирный приз победителю. Народу, как обычно, не перепадет ничего. Поэтому споры о том, стоило или нет миротворцам заходить в Казахстан, утихли сразу, кроме голоса Америки. Им выгоден хаос, а России и Беларуси – стабилизация. Это шанс спасения для казахов. Они сейчас выбирают между Средневековьем и XXI веком. Запад вам не друзья, казахи.
Алена Родовская:
Революция – худшее, что может случиться со страной. Как бы ни было плохо до, после всегда будет еще хуже. Революция – это грабежи, это голод. Это смерть. Это неизбежная реакция после. Что мы оставим нашим потомкам? Какую историческую память? Мы расскажем, как из отдельных, вполне благовоспитанных личностей, можно собрать ревущую толпу мародеров и убийц под соусом борьбы за свободу. Объявленный Год исторической памяти не случайно датирован в нашей стране 2022-м. Ломать легче, чем строить. Думать, что все заканчивается, наивно. Самое тревожное начинается, и президент Токаев уже назвал происходящее Алматинской трагедией.