«Получается ловушка». Почему диеты не всегда приносят желаемый результат?

Новости Беларуси. Зависимость. Иногда это не приводит к серьезным последствиям, и человек, понимая проблему, пытается ее решить. Есть и более тяжелые заболевания, когда без помощи специалиста не обойтись. Где эта тонкая грань и как ее не переступить? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Организм умен. Так, может быть, стоит слушать его? Если он хочет сейчас сладенького, значит, надо дать? Если так сильно не влияет потом на фигуру, чего волноваться? Если хочется тебе соленой рыбы съесть, то, может быть, дать своему организму то, чего он хочет? Он же посылает вот эти самые импульсы.

Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог:

Если человек здоров и у него нет дефицитных состояний, тогда можно. Почему нет? В виде разовой акции можно ему позволить этот момент. Алена Родовская:

Почему все так часто говорят о том, что питание должно быть сбалансированным? Три раза в день. А есть адепты раздельного питания, интервального голодания. То есть все это приводит потом к каким-то странным результатам – вроде он есть, а потом все быстро заканчивается. А привычки формируются в течение 21-го дня. Получается ловушка. Катерина Давыдова:

Да, получается ловушка. Потому что, по всей вероятности, не создан тот оптимальный план питания для человека, которому он хочет следовать, который ему, в принципе, показан. Диет огромное количество существует. Кратности питания: кому-то подойдет три, кому-то – два, а кому-то – пять. То есть тут всех в одну кучу не собрать, не порекомендовать.