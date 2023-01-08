Кому выгодны трансгендеры и как корпорации агитируют сменить пол? Рассказали эксперты
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Глеб Лавров, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный канал»:
Самое смешное, что помимо всех экономических, политических, военных аспектов сейчас добавился еще медийный аспект. То есть в придачу ко всему те, кто стоят за деконструкцией Европы как единого проекта, вложились в рекламу. Они делают свою деконструкцию красивой. И здание, покрытое мхом и плющом, смотрится гораздо лучше, чем промышленные и загаженные здания. Даже так, визуально. Как смешно это ни звучит, но люди, вложившиеся в рекламу негативных процессов, вложились эффективнее. То же самое происходит и со многими другими аспектами, включая сохранение института классической семьи. Никто не рекламирует классическую семью. Сейчас вкладываются в рекламу нетрадиционной семьи, и эта реклама действует лучше как следствие.
Надежда Сасс, СТВ:
Поэтому необходимо таким странам, как Российская Федерация, Республика Беларусь, заняться именно этим, потому что мы живем в эпоху медиакратии. Поэтому сейчас главный вызов перед многими стоит.
Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО МИД России:
Надо всегда понимать, кто заказчик, кто платит, кто заказывает. Тот же тренд по поводу трансгендеров. В Британии с 2008 по 2018 год количество девочек, которые решили стать мальчиками, выросло на 4 400 %. Статистики по мальчикам просто не было, но я предполагаю, что она не менее ужасная. Понятно, что никакими естественными процессами это не объяснить. Это лоббизм фармкорпораций, потому что любой человек, изменивший пол, – это пожизненный потребитель достаточно дорогих фармпрепаратов.
Глеб Лавров:
А еще это лоббизм высокотехнологичных корпораций, потому что будущее, в котором семья перестает быть производителем рабочей силы и становится производителем участников финансового рынка, а в реальной жизни участником дополненной реальности. Вот в такой структуре совершенно необязательно иметь пол, возраст и так далее.
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