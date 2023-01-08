Кому выгодны трансгендеры и как корпорации агитируют сменить пол? Рассказали эксперты

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Глеб Лавров, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный канал»:

Самое смешное, что помимо всех экономических, политических, военных аспектов сейчас добавился еще медийный аспект. То есть в придачу ко всему те, кто стоят за деконструкцией Европы как единого проекта, вложились в рекламу. Они делают свою деконструкцию красивой. И здание, покрытое мхом и плющом, смотрится гораздо лучше, чем промышленные и загаженные здания. Даже так, визуально. Как смешно это ни звучит, но люди, вложившиеся в рекламу негативных процессов, вложились эффективнее. То же самое происходит и со многими другими аспектами, включая сохранение института классической семьи. Никто не рекламирует классическую семью. Сейчас вкладываются в рекламу нетрадиционной семьи, и эта реклама действует лучше как следствие.

Надежда Сасс, СТВ:

Поэтому необходимо таким странам, как Российская Федерация, Республика Беларусь, заняться именно этим, потому что мы живем в эпоху медиакратии. Поэтому сейчас главный вызов перед многими стоит.