Украина – всего лишь марионетка? Политологи рассказали, кому выгодна СВО
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Показательно, что к завершению 2022 года о мирных переговорах забыли практически все. И Киев, к сожалению, не демонстрирует ни малейшего желания к ним приступать, рассчитывая создать более благоприятные для себя условия военным путем, одержать победу, хотя все аналитики понимают, что это тщетная надежда. Если шанс у дипломатов найти точки соприкосновения?
Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист»:
В Украине элиты уже привыкли к режиму войны, они научились из нее извлекать прибыль. В общем, их все устраивает. Сейчас Украина стала главным военным хабом в Европе. С такими перспективами насыщения оружия она вполне может создать одну из самых мощных армий в Европе, как Хорватия в 1995 году создала такую армию. Задумайтесь: зачем Киеву переговоры, если до того Зеленский и любой другой президент Украины находился в рядах просителей, а сейчас они диктуют свою волю Берлину, Парижу, говорят Макрону, как себя вести. И это очень сильно кому-то нравится. Та роль, которую Киев сейчас играет в мировой политике, невероятно переоценена, но никто не будет от нее просто так отказываться, потому что Киев выступает на равных с ведущими мировыми центрами. А закончить войну – значит перестать играть такую роль.
Надежда Сасс:
Глеб, вы согласны с позицией Олега?
Глеб Лавров, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный канал»:
Я бы очень аккуратно сказал о роли Киева, потому что он сам по себе не выбирает эту роль, он сам себе не прописывает эти реплики. Он ситуативно отыгрывает какие-то моменты, он в манере экспромта что-то решает. Но большая роль расписана для него от и до. Переговорная поляна между Киевом и Москвой искусственная. Переговоры могут быть между теми, кто получит в конце бонусы от мира, каким бы он ни был. Сейчас я вижу, что тот же Лондон, который очень серьезно настроен выйти из этой войны победителем независимо от того, что останется от Европы (Западной, Центральной), от Украины, что останется от России и США.
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