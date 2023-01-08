Украина – всего лишь марионетка? Политологи рассказали, кому выгодна СВО

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Показательно, что к завершению 2022 года о мирных переговорах забыли практически все. И Киев, к сожалению, не демонстрирует ни малейшего желания к ним приступать, рассчитывая создать более благоприятные для себя условия военным путем, одержать победу, хотя все аналитики понимают, что это тщетная надежда. Если шанс у дипломатов найти точки соприкосновения?

Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист»:

В Украине элиты уже привыкли к режиму войны, они научились из нее извлекать прибыль. В общем, их все устраивает. Сейчас Украина стала главным военным хабом в Европе. С такими перспективами насыщения оружия она вполне может создать одну из самых мощных армий в Европе, как Хорватия в 1995 году создала такую армию. Задумайтесь: зачем Киеву переговоры, если до того Зеленский и любой другой президент Украины находился в рядах просителей, а сейчас они диктуют свою волю Берлину, Парижу, говорят Макрону, как себя вести. И это очень сильно кому-то нравится. Та роль, которую Киев сейчас играет в мировой политике, невероятно переоценена, но никто не будет от нее просто так отказываться, потому что Киев выступает на равных с ведущими мировыми центрами. А закончить войну – значит перестать играть такую роль. Надежда Сасс:

Глеб, вы согласны с позицией Олега?