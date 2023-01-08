«Это продуманная беспомощность». Глеб Лавров о кризисе в ЕС

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Не наблюдается ли сейчас усталость Запада от того военного конфликта, который мы имеем в Украине? Потому что мы видим экономическое составляющее, которое боком-то и вышло в первую очередь для ЕС. Это многих подталкивает к тому, что, наверное, хватит.

Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО МИД России:

Усталость наблюдается у вассалов, но их мнения особо никого волновать не будут. Субъектно на Западе сегодня две столицы: Вашингтон и Лондон. При этом Лондон пытается вывести свою империю из подпольного положения на легальное, и в этом его конфликт с Вашингтоном, потому что он пытается перехватить флаг лидерства у Байдена. И Лондону, и Вашингтону неинтересно сохранение Европы в качестве промышленного центра. Напомню, что приговор Европе прозвучал (или стал очевиден), когда китайская рабочая сила выросла в цене. То есть ресурс, о котором договорился Киссинджер с Мао Цзэдуном, дешевой китайской рабочей силы, подложенный под американскую промышленность и сделавший ее конкурентоспособной, оказался исчерпан. Соответственно, Штатам не осталось другого выбора, как взорвать газовую прокладку под Европой, что и произошло, а дальше преступить к деконструкции европейского промышленного центра. Поэтому для Вашингтона чем хуже ситуация, тем лучше, тем на более дешевых условиях немецкие промышленники переберутся в США. Да, часть из них переедет в Китай, как концерн BMW пытается сделать, но эти потери неизбежны. Игра же идет не за Украину, а за ресурсы, за то, кто дальше будет производить. Судьба Украины в этом плане никого не волнует. Надежда Сасс:

Удивляет беспомощная позиция ЕС. Он выглядит, как жертва, которая наблюдает с ухмылкой, с определенным наслаждением за тем, как его терзают.