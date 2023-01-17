Потерпевшие быстро звонят в милицию. Часто ли курьера телефонных мошенников удаётся задержать с пакетом?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Алексей Машкин, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома, и Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома.
Юлия Бешанова, ведущая:
Как быстро потерпевший выходит из шока и обращается с заявлением в милицию, что стал жертвой мошенников?
Алексей Машкин, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Наверное, после окончания звонка.
Юлия Бешанова:
Вы говорите: три, четыре, пять раз приезжал курьер. То есть каждый раз отдавал новую сумму. А когда понятно стало, что обманули?
Алексей Машкин:
Когда положил телефон, потерпевший начинает осознавать, что, наверное, где-то был не прав, вспоминает о той ситуации, которую слышал по телевизору либо читал где-то, начинает набирать знакомым, родственникам в первую очередь и уточнять, как состояние, на что в телефонном разговоре узнает, что никто не попадал в ДТП, все живы-здоровы.
Юлия Бешанова:
И сразу обращается к вам?
Алексей Машкин:
Да, сразу же по телефону. Либо самостоятельно обращается в территориальное подразделение.
Юлия Бешанова:
А часто ли курьера удается задержать с пакетом?
Алексей Машкин:
Да, бывали случаи, когда нам удавалось с поличным задержать курьера возле адреса потерпевшего.
Юлия Бешанова:
Кто-то очень быстро сообразил, что происходит?