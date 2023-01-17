Потерпевшие быстро звонят в милицию. Часто ли курьера телефонных мошенников удаётся задержать с пакетом?

Юлия Бешанова, ведущая : Как быстро потерпевший выходит из шока и обращается с заявлением в милицию, что стал жертвой мошенников?

Алексей Машкин, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Наверное, после окончания звонка.

Юлия Бешанова:

Вы говорите: три, четыре, пять раз приезжал курьер. То есть каждый раз отдавал новую сумму. А когда понятно стало, что обманули?

Алексей Машкин:

Когда положил телефон, потерпевший начинает осознавать, что, наверное, где-то был не прав, вспоминает о той ситуации, которую слышал по телевизору либо читал где-то, начинает набирать знакомым, родственникам в первую очередь и уточнять, как состояние, на что в телефонном разговоре узнает, что никто не попадал в ДТП, все живы-здоровы.

Юлия Бешанова:

И сразу обращается к вам?