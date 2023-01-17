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Потерпевшие быстро звонят в милицию. Часто ли курьера телефонных мошенников удаётся задержать с пакетом?

17 января 2023 19:14
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Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Алексей Машкин, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома, и Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома.

Юлия Бешанова, ведущая:
Как быстро потерпевший выходит из шока и обращается с заявлением в милицию, что стал жертвой мошенников?

Потерпевшие быстро звонят в милицию. Часто ли курьера телефонных мошенников удаётся задержать с пакетом?-1

Алексей Машкин, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Наверное, после окончания звонка.

Юлия Бешанова:
Вы говорите: три, четыре, пять раз приезжал курьер. То есть каждый раз отдавал новую сумму. А когда понятно стало, что обманули?

Алексей Машкин:
Когда положил телефон, потерпевший начинает осознавать, что, наверное, где-то был не прав, вспоминает о той ситуации, которую слышал по телевизору либо читал где-то, начинает набирать знакомым, родственникам в первую очередь и уточнять, как состояние, на что в телефонном разговоре узнает, что никто не попадал в ДТП, все живы-здоровы.

Юлия Бешанова:
И сразу обращается к вам?

Потерпевшие быстро звонят в милицию. Часто ли курьера телефонных мошенников удаётся задержать с пакетом?-4

Алексей Машкин:
Да, сразу же по телефону. Либо самостоятельно обращается в территориальное подразделение.

Юлия Бешанова:
А часто ли курьера удается задержать с пакетом?

Алексей Машкин:
Да, бывали случаи, когда нам удавалось с поличным задержать курьера возле адреса потерпевшего.

Юлия Бешанова:
Кто-то очень быстро сообразил, что происходит?

Потерпевшие быстро звонят в милицию. Часто ли курьера телефонных мошенников удаётся задержать с пакетом?-7

Алексей Машкин:
Да, есть возможность, когда мы можем быстро среагировать на такие сообщения.

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# Мошенничество # общество # Юлия Бешанова # Алексей Машкин # Фотофакт

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