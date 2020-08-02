Кому наплевать на законы и кто выводит людей на улицы. Мнение Григория Азарёнка

Новости Беларуси. Четкая организация и безопасность электоральной кампании – главные требования главы государства к тем, кто отвечает за ход избирательного процесса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как будут работать избиркомы и в какой помощи они нуждаются? Детали Президент обсудил накануне на встрече с Натальей Кочановой и Виктором Шейманом (подробнее здесь). Александр Лукашенко, обращаясь к своему предвыборному штабу, поручил оказать всяческую поддержку избирательным комиссиям. В том числе обеспечить порядок и безопасность на каждом участке. Итак, ключевое слово «безопасность» – это то, чем Беларусь всегда выгодно отличалась. За годы независимости здесь не пролилась ни капля человеческой крови из-за военных действий. Никому их молодых родителей здесь не придет в голову беспокоиться жизнь за своего ребенка. Организованные преступные группы на дорогах и спальных районах наших городов остались где-то далеко – в начале лихих 90-х, которые молодое поколение белорусов и вовсе не застало.

Так не то ли это качество, которое нужно ценить в первую очередь?! И чтобы это понять и доказать тем, кто жаждет крови, автор следующего репортажа – Григорий Азаренок – начнет свой сюжет далеко за пределами Беларуси.

Закон, порядок, безопасность. Залог стабильности государства. Беларусь уже не один десяток лет славится этими качествами. Мы входим в топ-10 стран с наименьшим уровнем преступности, обгоняя всех наших соседей. Любой человек, вне зависимости от веры или цвета кожи, может гулять по минским улицам и чувствовать себя здесь своим. Мы не знаем ни организованных преступных группировок, ни бандитских разборок, ни рейдерских захватов. Есть чему завидовать. И завидуют. Последние два месяца Америку захлестнули уличные бои. Плавильный котел наций взорвался. Черные убивают белых, белые убивают черных, рушатся памятники, поджигаются здания и государство пока не может эту волну сбить. Хотя законы о массовых мероприятиях там гораздо жестче, чем у нас.

В Вашингтоне согласовывать акции протеста необходимо не менее чем за 15 суток. Иначе полицейские автоматически получают право арестовывать и разгонять демонстрантов, в том числе с применением спецсредств: слезоточивый газ, резиновые пули, водометы, светошумовые гранаты.

В штате Калифорния за призывы к беспорядкам – штраф в 1000 долларов и до года тюрьмы. А беспорядками считаются мероприятия с участием от двух человек, которые «совершают или угрожают насилием и беспокоят окружающих». Лишь за отказ выполнить требования сотрудника полиции можно получить пулю, не говоря уже о нападении на сотрудника. Согласно действующим правилам, полицейский может применять табельное оружие в любой ситуации, которую считает опасной для своей жизни и здоровья.

А это уже Великобритания. Здесь уведомление о проведении акции подается в полицию минимум за 6 дней, для признания беспорядков массовыми достаточно участия 12 человек. А участникам незаконных мероприятий грозит до 10 лет тюрьмы и крупный штраф.

Уже не один год Францию будоражат «желтые жилеты». И не раз этот цвет обагрился кровью. Уголовный кодекс позволяет полиции применять силу в отношении «сборища» после двух требований разойтись.

Умышленное его продолжение грозит тюремным заключением сроком на один год. Для вооруженных людей само участие в «сборище» наказывается тремя годами тюремного заключения, умышленное же продолжение такого участия увеличивает срок до пяти лет. В Беларуси подобных прецедентов пока не было. Но и среди нас есть особо буйные, которые жаждут крови. На площадь точно в этом году, ребята. Я скажу людям: таких «мусоров» вешать, отвечаю! Что такое «антиОМОН»? Это микроавтобус или автобус с женщинами. И ОМОН у нас сразу же понимает, что ничего не может сделать. Кстати, нам броневик уже готовят. Красят сейчас. Это не шутка! Кстати, будет несколько броневиков. ОМОН пускай хоть башкой своей дурной простучит. Томагавки нам нужны. Конкретные данные, где этот человек, и томагавки. Я думаю, что как-то так.

30 июля прошел массовый концерт в парке Дружбы народов. МВД точно посчитало количество участников — 18 250. Милиция свой долг исполнила достойно. Установили турникеты, людей проверяли на наличие запрещенных предметов, не пропускали пьяных и подозрительных.

Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:

Площадь Бангалор и парк Дружбы народов – идеальное место для проведения любого рода мероприятий: большая территория, открытая площадка – хоть концерты проводи, хоть пикеты. И как показала практика, если соблюдены все процедуры и получено разрешение, то никаких проблем с милицией. Напротив, она будет тщательно охранять. Собираться и выражать свое мнение никто не запрещает. Для этого есть закон о массовых мероприятиях. Заявление организаторы должны подать не позже, чем за 15 дней. В таком случае никаких проблем не будет. Однако не все любят разговаривать с государством на языке права. Александр Лукашенко: обеспечить безопасность на каждом участке – наша святая обязанность