«Приглашается и посол Украины по этому вопросу». Равков рассказал о мерах после задержания под Минском группы боевиков

Андрей Равков, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по одной другой структуре такой информации не получали. Поэтому на сегодняшний день главой государства поставлен ряд задач для элементов системы обеспечения национальной безопасности.

Вкратце если остановиться на этих задачах, то это будет работа Министерства иностранных дел – по отправке запросов и приглашению послов: и Российской Федерации, и Украины для дачи каких-то пояснений и для обсуждения этих вопросов.

Потому что уже сейчас, по имеющейся информации, результатам опросов этих людей, в пределах 14 человек – это те люди, которые проходили по программе учета людей, которые были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу.