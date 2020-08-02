Как будет развиваться Национальный аэропорт «Минск» и какие возможности откроет аэродром «Орша»? Отвечает Артём Сикорский

Новости Беларуси. О том, как белорусские авиаторы доставляли гуманитарную помощь в самые сложные недели борьбы с COVID-19. А еще о ближайших перспективах Национального аэропорта – когда там построят новый терминал? И о грузовом воздушном хабе под Оршей – когда он начнет работу? В гостях программы «Неделя» Артем Сикорский – глава Департамента по авиации.

Об аэродроме «Орша»: может называться мультимодальным Ксения Худолей, корреспондент:

В октябре работу начнет аэродром «Орша». Какие возможности для белорусской авиации он откроет, чего ждать? Артём Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Аэродром «Орша» планируется как грузовой аэропорт для осуществления грузовой работы в Национальном аэропорту «Минск». Там создаются значительные и достаточно мощные логистический центр и производственный кластер. Инвестор же всегда приходит к определенной транспортной доступности. Аэродром «Орша» имеет эту доступность и может называться мультимодальным, исходя из того, что там обеспечивается воздушное сообщение, железнодорожное и автомобильное.

К примеру, производство мобильных телефонов или все мобильные телефоны перевозятся авиационным транспортом, все экспресс-грузы также перевозятся авиационным транспортом. Сегодня воздушные суда, которые эксплуатируются гражданской авиацией, позволяют обеспечивать доставку грузов в любую точку мира. В гражданской авиации эксплуатируются самолеты Boeing 747. В случае плохих метеоусловий либо других условий, при которых самолет не может осуществить посадку в Национальном аэропорту «Минск», других запасных до настоящего времени у него не было. Поэтому самолетам приходилось выходить либо в Прибалтику, либо в Россию, Украину, Польшу. Для таких типов воздушных судов взлетно-посадочная полоса в Орше предоставляет дополнительные возможности для осуществления безопасных взлета и посадки.

О Минском авиаремонтном заводе: рассматривает вопрос строительства цеха смывки-покраски воздушных судов Ксения Худолей:

Сейчас новые возможности откроются и у Минского авиаремонтного завода. Чего стоит ждать? Знаю, что появится новый цех. Артём Сикорский:

В настоящее время Минский авиаремонтный завод вступил в процедуру сертификации для того, чтобы проводить техническое обслуживание воздушных судов западного производства. Завод сейчас рассматривает вопрос строительства цеха смывки-покраски воздушных судов. К примеру, при передаче самолета от одной авиакомпании в другую производится перекраска воздушного судна, нанесение новой ливреи, как называется в авиации. Востребованный проект на мировом рынке. Те организации, которые производят покраску воздушных судов, загружены на годы вперед, поэтому нам очень важно не потерять это время и выйти с этим проектом для того, чтобы здесь, в Восточной Европе, предоставить мощного технического провайдера с полным циклом.

«Ангар для хранения воздушных судов – эта услуга сейчас достаточно востребована у владельцев воздушных судов» Ксения Худолей:

Что касается бизнес-авиации, в последние годы она получила достаточно хороший импульс для развития. Появился центр бизнес-авиации – что это такое и зачем нужно? Артём Сикорский:

В Национальном аэропорту «Минск» построен современный, красивый терминал для бизнес-авиации, ангар для хранения воздушных судов – эта услуга сейчас достаточно востребована у владельцев воздушных судов как в Минске, так и на аэродроме «Орша». И в этом же центре может производиться техническое обслуживание малых воздушных судов, а также, что немаловажно, организация именно бизнес-маршрутов, что позволит белорусам и иностранным гражданам с комфортом пользоваться всеми услугами бизнес-авиации Беларуси.

«Сейчас транзитный поток у нас составляет 30 % от существующего пассажиропотока» Ксения Худолей:

Это только один из этапов комплексного развития аэропорта. Что ждет нас впереди? Я знаю, что есть план уже на пятилетку. Артём Сикорский:

Это реконструкция первой взлетно-посадочной полосы, мест стоянок и перронов, а также рулежных дорожек, что позволит увеличить количество мест стоянок, строительство новых терминалов. Мы основную ставку делаем на развитие именно транзитных потоков. Сейчас транзитный поток у нас составляет 30 % от существующего пассажиропотока, это достаточно хорошая цифра, соответствует показателям международных хабов, поэтому эту цифру мы будем сохранять и наращивать. На Boeing 747 нанесли наклейку «COVID-fighter». Теперь самолет является желанной наградой для споттеров Ксения Худолей:

Интересная деталь появилась на грузовых самолетах, которые доставляли гуманитарную помощь по борьбе с COVID-19. Расскажите, что это был за самолет.