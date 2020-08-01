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Александр Лукашенко: обеспечить безопасность на каждом участке – наша святая обязанность

01 августа 2020 17:04
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил оказать поддержку избиркомам и позаботиться об обеспечении безопасности их работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: обеспечить безопасность на каждом участке – наша святая обязанность-1

Об этом глава государства заявил 1 августа на рабочей встрече с Натальей Кочановой и Виктором Шейманом.

В стране проходит электоральная кампания, проходит непросто. Поэтому глава государства обращает внимание: безопасность и в рамках закона – только на этом должна строиться предвыборная агитация и вся работа.

Александр Лукашенко: обеспечить безопасность на каждом участке – наша святая обязанность-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо оказать всяческую поддержку – я уже об этом говорил еще в начале избирательной кампании – не только Центральной избирательной комиссии, материальную и еще какую-то, но и уточнить на местах. Возможно, люди нуждаются в какой-то помощи. Надо связаться с губернаторами. Наталья Ивановна, я вас попрошу как начальника штаба уже нашей предвыборной кампании обязательно переговорить с губернаторами. Уточните, какая, кроме материальных средств, нужна поддержка.

Особое внимание попрошу обратить вас, да и Виктор Владимирович (Шейман прим. ред.) в этом плане может помочь, обеспечение безопасности на избирательных участках. Потому что мне все чаще и чаще поступает информация о том, что не везде у нас спокойно хотят провести президентские выборы. А обеспечить безопасность на каждом участке наша святая обязанность.

Александр Лукашенко: обеспечить безопасность на каждом участке – наша святая обязанность-7

Вы видите, что делается вокруг. Пускай покричат, пошумят. Излишеств быть не должно. Не должно быть так, что они начнут нас критиковать за то, что мы используем момент, чтобы где-то кого-то ограничить. Есть закон, согласно закону должна идти предвыборная агитация и работа вся.

Поэтому Виктор Владимирович – материальная часть. Наталья Ивановна – организационная часть. Уточните у Лидии Михайловны Ермошиной, какая нужна поддержка ей и на местах. Если надо, чтобы я подключился, срочно меня проинформируйте.

# Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Виктор Шейман # Фотофакт

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