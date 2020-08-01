Александр Лукашенко: обеспечить безопасность на каждом участке – наша святая обязанность

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил оказать поддержку избиркомам и позаботиться об обеспечении безопасности их работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил оказать поддержку избиркомам и позаботиться об обеспечении безопасности их работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом глава государства заявил 1 августа на рабочей встрече с Натальей Кочановой и Виктором Шейманом.
В стране проходит электоральная кампания, проходит непросто. Поэтому глава государства обращает внимание: безопасность и в рамках закона – только на этом должна строиться предвыборная агитация и вся работа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо оказать всяческую поддержку – я уже об этом говорил еще в начале избирательной кампании – не только Центральной избирательной комиссии, материальную и еще какую-то, но и уточнить на местах. Возможно, люди нуждаются в какой-то помощи. Надо связаться с губернаторами. Наталья Ивановна, я вас попрошу как начальника штаба уже нашей предвыборной кампании обязательно переговорить с губернаторами. Уточните, какая, кроме материальных средств, нужна поддержка.
Особое внимание попрошу обратить вас, да и Виктор Владимирович (Шейман – прим. ред.) в этом плане может помочь, – обеспечение безопасности на избирательных участках. Потому что мне все чаще и чаще поступает информация о том, что не везде у нас спокойно хотят провести президентские выборы. А обеспечить безопасность на каждом участке – наша святая обязанность.
Вы видите, что делается вокруг. Пускай покричат, пошумят. Излишеств быть не должно. Не должно быть так, что они начнут нас критиковать за то, что мы используем момент, чтобы где-то кого-то ограничить. Есть закон, согласно закону должна идти предвыборная агитация и работа вся.
Поэтому Виктор Владимирович – материальная часть. Наталья Ивановна – организационная часть. Уточните у Лидии Михайловны Ермошиной, какая нужна поддержка ей и на местах. Если надо, чтобы я подключился, срочно меня проинформируйте.