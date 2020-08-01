Александр Лукашенко: обеспечить безопасность на каждом участке – наша святая обязанность

В стране проходит электоральная кампания, проходит непросто. Поэтому глава государства обращает внимание: безопасность и в рамках закона – только на этом должна строиться предвыборная агитация и вся работа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо оказать всяческую поддержку – я уже об этом говорил еще в начале избирательной кампании – не только Центральной избирательной комиссии, материальную и еще какую-то, но и уточнить на местах. Возможно, люди нуждаются в какой-то помощи. Надо связаться с губернаторами. Наталья Ивановна, я вас попрошу как начальника штаба уже нашей предвыборной кампании обязательно переговорить с губернаторами. Уточните, какая, кроме материальных средств, нужна поддержка.

Особое внимание попрошу обратить вас, да и Виктор Владимирович (Шейман – прим. ред.) в этом плане может помочь, – обеспечение безопасности на избирательных участках. Потому что мне все чаще и чаще поступает информация о том, что не везде у нас спокойно хотят провести президентские выборы. А обеспечить безопасность на каждом участке – наша святая обязанность.