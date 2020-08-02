«Мы давали клятву врача». Что стоит за каждой спасённой жизнью: три истории медиков, которые лечили коронавирус

Новости Беларуси. По всей Беларуси в эти дни благодарят медиков, которые все предыдущие месяцы в десятках клиник страны боролись с коронавирусной инфекцией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Среди них врачи, медсестры, фельдшеры – все, кто работал в режиме 24/7. Сейчас заболеваемость COVID-19 на минимальном с середины весны уровне. Это позволило вернуть большинство перепрофилированных больниц к обычному режиму работы, а настоящим героям этого непростого года наконец перевести дух и получить заслуженные награды. Профессия «спасать человеческие жизни» – репортаж Кристины Федорович.

Наталья Примак, старшая медицинская сестра отделения реабилитации Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации:

Самое главное в нашей профессии – это, конечно, результат, который заключается в здоровье пациентов. Ради этого стоит работать, жить вообще.

Константин Хамко, заведующий отделением реабилитации Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации:

Видеть выздоравливающих пациентов и к этому стремиться.

Мария Пашкевич, заведующая пульмонологическим отделением 3-й городской клинической больницы имени Е.В. Клумова:

Были такие пациенты, которые были очень тяжелые, на которые, честно говоря, мы не делали ставки, что они могут выйти из этой ковидной инфекции. Но они выздоравливали, они покидали на своих ногах наше отделение, а потом даже звонили и благодарили, что мы спасли им жизнь.

Кристина Федорович, корреспондент СТВ:

Мы привыкли говорить о них – люди в белых халатах. Но в силу недавних обстоятельств их униформой стали специальные защитные костюмы. Наши медики днем и ночью сражались с невидимым врагом – коронавирусом. К слову, успешно. И помимо главной благодарности – выздоровевших пациентов, на этой неделе в их честь – награды и аплодисменты. Заслуженно. Так что костюмы спецзащиты медики сменили на деловые. «Героями мы себя не считаем, мы делали просто свою работу». Медики рассказали, как боролись с коронавирусом

Неустанно говорить спасибо нашим врачам. В непростое для страны время именно они проявили высочайший профессионализм и преданность любимому делу, да и продолжают это делать ежеминутно. Многие говорят, что коронавирус поделил жизнь на до и после, так вот медики скромно рассуждают на этот счет и не особо любят называть себя героями. В праздничных залах на этой неделе по всей стране, в каждом районе и регионе – десятки врачей, за каждым – десятки спасенных жизней.

Рабочий день Натальи Примак начался непривычно спокойно. Свои корректировки внес коронавирус. Из напоминаний – таблички «чистая зона» и еще пустые коридоры, без ковров и цветов. Их пришлось убрать на ковидное время. Старшая медсестра в профессии уже 29 лет. Медицину выбрал и сын – работает врачом. Поэтому в последнее время, как признается Наталья, на кухонных обсуждениях была лишь одна тема.

Наталья Примак, старшая медицинская сестра отделения реабилитации Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации:

Мы ходили на обходы, людям этим было очень сложно. Мы общались с ними каждый день, и они были рады каждому работнику, кто заходил в палату, неважно, в каком мы были камуфляже. Они благодарили. Для меня это очень важно, потому что это первая награда такого уровня. Если честно, в моем отделении за 16 лет работы награды Министерства первые были. Заслуженно, потому что наше отделение было первым перепрофилировано, мы немного поработали на контакты, потом уже занимались непосредственно пациентами.

Константин Хамко – заведующий отделением, которое 16 лет назад и открывал. Тогда и представить не мог, что всем коллективом придется сменить профиль. Уверен, что награда «Отличник здравоохранения» – серьезная оценка и его работы, и работы коллег.

Константин Хамко:

Сражались – это громко сказано. Были поставлены задачи, которые были выполнены. В принципе, быстро, все было четко организовано при помощи нашей администрации. Да, непривычно, работа совершенно другая, особенно для нас: наш профиль – ортопедо-травматологический. Но все получилось. В этом году, я считаю, медицине уделено много внимания. И это очень хорошо, что людей поощряют.

COVID отступает. Медики возвращаются к привычному графику. И спецодежде. И это – особая радость. Только тот, кто прочувствовал на себе работу в так называемой «грязной зоне», может понять, что это значит – выстоять смену в защитном костюме.

Алексей Глазков, врач анестезиолог-реаниматолог Минской областной клинической больницы:

Буквально несколько дней, как упразднили «грязную зону». Этот участок помещения, эти палаты относились к «грязной зоне». Сюда вход был ограничен. Только в противочумных костюмах, в средствах индивидуальной защиты, две пары перчаток, нарукавники, обязательно бахилы или резиновые сапоги. Чтобы выйти из «грязной зоны», обрабатываться нужно в полный рост, многократно руки обрабатывались антисептиком, стояли кварцевые стойки в большом количестве.

Еще одно испытание медикам – близкие люди. На неопределенное время пришлось отложить встречи с родными. С улыбкой на лице этот момент вспоминает Мария Пашкевич, в семье которой несколько поколений врачей. Без слез радости, говорит, не обошлось. Но все к ситуации отнеслись с пониманием.

Мария Пашкевич, заведующая пульмонологическим отделением 3-й городской клинической больницы имени Е.В. Клумова:

Вы знаете, эта работа была работой. Весь этот период времени я была в изоляции, то есть все мои родные и близкие жили от меня отдельно. Я делала так, чтобы, не дай бог, никто не заразился. Я не ходила в магазины, не ездила на общественном транспорте. Облегчение я почувствовала не из-за того, что работа закончилась: работа есть работа, мы давали клятву врача, поэтому мы обязаны свою работу выполнять, как положено. 26 лет назад клятву Гиппократа давал и Дмитрий Бычковский. Действовать в непривычных условиях было непросто. Борьба за жизнь пациентов могла идти сутками, а то и неделями. Но выстояли.

Дмитрий Бычковский, заведующий отделением анестезиологии и реанимации 3-й городской клинической больницы имени Е.В. Клумова:

Работа изменилась, конечно, полностью, потому что, во-первых, эта патология малоизвестна; во-вторых, вся клиника полностью перешла на работу с одной патологией. На столь высоком уровне столь высокой наградой был отмечен. Я понимаю, что эта награда присуждена мне, но это результат работы всего коллектива, всей больницы, в которой я работаю. Караник: задача – принять все меры для того, чтобы модернизировать систему здравоохранения, повысить её стрессоустойчивость

В Могилевскую инфекционку Ирина Бас пришла интерном 23 года назад. Эта больница первой в регионе приняла на себя основной удар коронавирусной пандемии. И несмотря на сложности, коллектив справился с трудностями. Болезнь отступает, а потому настало время благодарить тех, кто сражался на передовой. Указом главы государства Ирина Бас награждена медалью «За трудовые заслуги».

Ирина Бас, заместитель главного врача Могилевской инфекционной больницы:

Это очень приятно, когда твой труд замечают, когда говорят спасибо и пациенты, и государство. О наградах, когда это все начиналось, никто, наверное, и не думал. Потому что основное было – научиться в этих условиях работать. И научиться грамотно оказывать помощь нашим пациентам. А те награды, которые сейчас получают медицинские работники, это, конечно, награда не одного человека, а всего коллектива. Караник о коронавирусе: «Когда пришло время, каждый выполнил свой долг, что позволило удержать ситуацию под контролем»