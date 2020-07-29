Самому младшему 24 года. Под Минском задержаны боевики иностранной ЧВК

Новости Беларуси. Правоохранительные органы страны получили информацию о том, что в Беларусь прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ночью под Минском задержана группа боевиков иностранной частной военной компании.

Все – граждане России. Самому младшему 24 года. Группа прибыла в столицу в ночь на 25 июля. При себе каждый имел по небольшой ручной клади, и на всех – три больших тяжелых чемодана. Заселилась в одну из гостиниц Минска, а 27 июля переехала в санаторий Минского района.

По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания, изучали территорию и окружение санатория.