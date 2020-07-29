Госсекретарь Совета безопасности: в Беларуси усилят оперативное прикрытие границ, в том числе с Россией

Андрей Равков, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по одной другой структуре такой информации не получали. Поэтому на сегодняшний день главой государства поставлен ряд задач для элементов системы обеспечения национальной безопасности.

Вкратце если остановиться на этих задачах, то это будет работа Министерства иностранных дел – по отправке запросов и приглашению послов: и Российской Федерации, и Украины для дачи каких-то пояснений и для обсуждения этих вопросов.

Президент Беларуси о деле боевиков: смотрю на реакцию россиян. Они, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли

Потому что уже сейчас, по имеющейся информации, результатам опросов этих людей, в пределах 14 человек – это те люди, которые проходили по программе учета людей, которые были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу.

Приглашается и посол Украины по этому вопросу. Равков рассказал о мерах после задержания под Минском группы боевиков

Государственный пограничный комитет усилит оперативное прикрытие государственных границ и границу в том числе с Российской Федерацией. В рамках изучения обстановки, в рамках отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на «зеленой границе», эти силы будут существенно усилены.

Обращено Президентом внимание на безопасность проведения массовых мероприятий, в том числе мероприятий, связанных с усилением контроля за допуском в места проведения мероприятий, обеспечением безопасности, проверки людей. Почему? Потому что в организационной структуре задержанных людей четко прослеживается определенное направление. Это снайперы, это подрывники, это айтишники. С учетом этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности.

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Вся последующая информация, которая будет появляться, будет своевременно доводиться, общественность будет информироваться.