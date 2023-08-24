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Кому была выгодна смерть Пригожина? Версией поделился политолог

24 августа 2023 18:30
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим последние новости политики. В гостях политолог Алексей Дзермант и редактор телерадиокомпании «Могилёв» Виталина Петрусевич.

Алексей Дзермант, политолог:
Если вернуться к вопросу о версиях. Сейчас преждевременно говорить, расследование не завершено. Но если смотреть с точки зрения политической, информационной, то сейчас разгоняется тема, что руководство «Вагнера» устранили в результате конфликта, который был у Пригожина с военным руководством. Я думаю, что это ерунда. На мой взгляд, во-первых, было заявление Буданова, украинского террориста, главы ГУР, который сказал: смотрите, в ближайшие дни будут некие события. Пошла версия о том, что взрывчатое вещество было заложено в отсек шасси, был взрыв именно в небе. Это говорит о том, что это был террористический акт. Взрывчатка была заложена на земле, а взрыв произведен уже в небе.

Кому это выгодно? Сразу скажу, что ни Владимиру Путину, ни высшему военно-политическому руководству это не выгодно, потому что это выставило бы их в свете неприглядном. Но украинским спецслужбам это выгодно, потому что обвинения посыпались бы как раз в сторону российского руководства.

Кому была выгодна смерть Пригожина? Версией поделился политолог-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Да и Западу, он его лютой ненавистью ненавидел.

Алексей Дзермант:
Чтобы поставить на дыбы Россию, чтобы возник конфликт между людьми, армией, президентом. Я думаю, специально и планировали эту акцию, чтобы вызвать эти противоречия внутри России. Но мне кажется, это не получится. Думаю, никто не поверит, что руководство России к этому причастно, в том числе простые люди, простой народ, русский народ. И мы понимаем, что эта изощренная логика: подставить, через ложь вызывать противоречия – это то, чем занимается Украина, Запад. Мы это не раз видели. И в ряду этих смертей, трагедий, мы всегда видим один след – это украинские спецслужбы и Запад.

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# Международная политика # общество # Алексей Дзермант # Григорий Азарёнок # Евгений Пригожин # Фотофакт

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