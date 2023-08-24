Чемоданова: «Молодёжь очень активно откликается». Как прошла встреча духовенства с минскими семьями?

Новости Беларуси. Что сегодня влияет на институт семьи и как правильно воспитать детей. Эти и другие темы поднимали на тематической встрече молодых семей с представителями власти и духовенства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Что сегодня влияет на институт семьи и как правильно воспитать детей. Эти и другие темы поднимали на тематической встрече молодых семей с представителями власти и духовенства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В столичном храме Всех Святых речь шла о традиционных ценностях, которые нужно прививать юным белорусам. К разговору пригласили многодетных родителей. В онлайн-формате к беседе присоединились и студии из разных районов Минска. Особое внимание уделили вопросам организации досуга детей, демографической безопасности и сохранения семейных связей.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Мы уже второй август проводим такие диалоговые встречи. Мы видим, что это действительно успех. Почему – потому что молодежь очень активно откликается на участие в таких встречах. Все понимают, насколько сегодня важна целостность нашей семьи. И самое главное, наверное, – еще раз сделать акцент на том, что человек, который знает историю своего рода, конечно же, будет знать историю своей страны. Человек, который строит свою семью, будет понимать, как строить дальше будущее своей страны. Все это очень взаимосвязано.
Всего открытый диалог объединил около 100 человек. Это продолжение городского проекта «Мир созидаем вместе». Интересным дополнением стала выставка фотографий столичных семей.