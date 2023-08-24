Чемоданова: «Молодёжь очень активно откликается». Как прошла встреча духовенства с минскими семьями?

Новости Беларуси. Что сегодня влияет на институт семьи и как правильно воспитать детей. Эти и другие темы поднимали на тематической встрече молодых семей с представителями власти и духовенства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Мы уже второй август проводим такие диалоговые встречи. Мы видим, что это действительно успех. Почему – потому что молодежь очень активно откликается на участие в таких встречах. Все понимают, насколько сегодня важна целостность нашей семьи. И самое главное, наверное, – еще раз сделать акцент на том, что человек, который знает историю своего рода, конечно же, будет знать историю своей страны. Человек, который строит свою семью, будет понимать, как строить дальше будущее своей страны. Все это очень взаимосвязано.