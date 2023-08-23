Почему украинский День независимости ассоциируется с нацизмом? Рассказал Олег Лурье

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим страдания беглых белорусов и прочих змагаров, философию победы и отвагу на фронтах СВО. В гостях публицист Юрий Терех и журналист, писатель Олег Лурье.

Григорий Азаренок, СТВ:

Завтра так называемый День независимости Украины. В отличие от Беларуси, они отмечают этот день по событию, которое связано с отторжением от России. С чем они пришли к этому дню?