Почему украинский День независимости ассоциируется с нацизмом? Рассказал Олег Лурье

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим страдания беглых белорусов и прочих змагаров, философию победы и отвагу на фронтах СВО. В гостях публицист Юрий Терех и журналист, писатель Олег Лурье.
Григорий Азаренок, СТВ:
Завтра так называемый День независимости Украины. В отличие от Беларуси, они отмечают этот день по событию, которое связано с отторжением от России. С чем они пришли к этому дню?
Олег Лурье, журналист, писатель:
Пришли они… К сожалению, конец пути. Достаточно он печален. Посмотрите, что происходит. У меня, например, разговор о независимости Украины все время вызывает ассоциации с национализмом, нацизмом. Именно эта независимость базируется на национализме, и здесь очень много вопросов возникает. Ведь смотрите, в Украине нацистов нет, давайте посмотрим западные заголовки, при этом видны фотографии зигующих, эти марши бандеровские, которых нет, которые не существуют. Но при этом этих же нацистов со свастиками, выколотых на руках, ногах, висячих в виде медальонов – их, приведу печальный пример, лечат в Израиле.
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