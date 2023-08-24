«Нам нужен хозяин в лесу!» Лукашенко доложили о работе лесных хозяйств – главные тезисы совещания

Новости Беларуси. Торговые площадки, исторический рост экспортных продаж и новый бренд. Сегодня, 24 августа, во Дворце Независимости обсудили работу лесной отрасли страны. О результатах и имеющихся нюансах главе государства доложили курирующие эту отрасль – вице-премьер Петр Пархомчик, замглавы Администрации Президента Максим Ермолович и профильный министр.

Александр Кулик в должности чуть больше года. В отрасли – 35 лет. До этого руководил Кобринским опытным лесхозом. В своем деле профессионал. Президент в этой должности видел настоящего хозяина – открытого, честного, принципиального, который смог бы навести порядок в данной сфере. Среди поручений главы государства: с одной стороны – обеспечить белорусов доступными лесоматериалами, с другой – повысить рентабельность экспортной продукции. Без сучка и задоринки – материал нашего политического обозревателя Евгения Пустового.

Это один из самых древних брендов Беларуси. Еще Гусовский воспевал наши лесные богатства. Природное достояние, уникальность страны и очень важная отрасль экономики. Все это лес. Профильному ведомству необходимо грамотно вести лесохозяйственную и природоохранную деятельность. Сложно справиться. Александр Кулик в кресле министра год. Что называется, со знаковой датой лично поздравил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Слова, сказанные мною при назначении, что нам нужен хозяин в лесу. Открытый, честный, принципиальный, который наведет порядок, и там не будет не то что какой-то коррупции, но и каких-то фактов мздоимства (подробности здесь).

Благодаря правильным подходам в области лесопользования и стараниям лесоводов в Беларуси восстановили довоенные насаждения: за годы независимости доля спелой древесины увеличилась в четыре раза. Каждое пятое дерево, выражаясь технологичным языком, – это самая дорогая деловая древесина. Причем в стране к селекционной работе подходят ответственно. А «Недели леса» стали успешным примером укрепления корпоративного духа. Мечи Колесова и в руках топов, и молодежи. Например, в 2023 году Президент участвовал в посадке дубовой рощи в Хатыни.

За 35 лет министр прошел все ступени карьерной лестницы. И сейчас руководитель постоянно в регионах: на производстве и в обходах. Но главная задача – общая политика отрасли, выполнение поручений Президента. Глава государства, посещая регионы, потребовал, чтобы строительная древесина для белорусов была доступной. Креативный подход – лайфхак от правительства. Шоу-румы – под открытым небом продукция Минлесхоза в столице, областных и самых крупных райцентрах. То есть к покупателю лесники вышли из деревообрабатывающих цехов на торговые площадки. Идею глава государства оценил.

Хитом продаж является обрезной материал. Это все, что касается стропильной системы. Торговую площадку с тематическим названием «Лесной домик» Гродненский лесхоз открыл в конце 2022 года после поручений главы государства. Ассортимент широкий: от древесины и изделий из нее до меда, соков и посадочного материала. Главный козырь – высокое качество древесины и лучшие цены в области.

Виталий Яшкин, директор Гродненского лесхоза:

Выставочный образец именно готового дома изготовит для нас Островецкий опытный лесхоз. По типу, как наша баня сейчас стоит, по такой же схеме из строганого материала. И будем еще расширять ассортимент по бане и беседке. Кулик: «Президент подверг критике экономическую эффективность». Какую прибыль приносит продажа древесины? А с завтрашнего дня появится единая интернет-площадка. Еще одно поручение Президента – не допустить спекуляции.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Поскольку там рентабельность до 5 %, Президент поручил и мне, и Комитету госконтроля посмотреть, кто же покупает этот продукт с такой малой, можно сказать социальной ценой, куда это уходит. То есть товар этот, продукция деревообработки должна идти именно к тому человеку, который нуждается в жилье, ремонте, в строительстве дачи, чтобы не было здесь каких-то вопросов по злоупотреблению.

Высокая оценка лесной охране за то, что достойно пережили 52 дня аномальной жары. Не допущено крупных пожаров. Достаточно техники, круглосуточные дежурства. Да, и культура поведения белорусов в лесу улучшилась. А вот неинтеллигентно ведут себя западные партнеры. Отказались от белорусских пеллетов. А под эти заказы были построены производства. Объем переработки – до 3 миллионов тонн в год отходов древесины тех же порубочных остатков. Cоветские котельные в Беларуси перевели на автоматизированную систему пеллет – Кулик.