Терех: сколько можно принимать инфляцию, чтобы в Америке жили хорошо, а весь мир их содержал?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим страдания беглых белорусов и прочих змагаров, философию победы и отвагу на фронтах СВО. В гостях публицист Юрий Терех и журналист, писатель Олег Лурье.

Григорий Азаренок, СТВ:

БРИКС, ШОС – нас ждут, принимают.

Юрий Терех, публицист:

Пойдем и будет развиваться. Это ресурсы, это экономика, торговля, отход от доллара, про который давно надо было забыть, от которого у нас одни проблемы. Надо, надо...