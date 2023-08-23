Терех: сколько можно принимать инфляцию, чтобы в Америке жили хорошо, а весь мир их содержал?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим страдания беглых белорусов и прочих змагаров, философию победы и отвагу на фронтах СВО. В гостях публицист Юрий Терех и журналист, писатель Олег Лурье.
Григорий Азаренок, СТВ:
БРИКС, ШОС – нас ждут, принимают.
Юрий Терех, публицист:
Пойдем и будет развиваться. Это ресурсы, это экономика, торговля, отход от доллара, про который давно надо было забыть, от которого у нас одни проблемы. Надо, надо...
Григорий Азаренок:
Кстати, сегодня и обсуждали лидеры БРИКС в ЮАР доллар, валютную систему, отказ от доллара, и это замечательно.
Юрий Терех:
Идет процесс полным ходом в мире. Да, от него отказываются, особенно сегодня Азия постепенно от него отходит, это правильно. Сколько можно принимать на себя инфляцию, чтобы в Америке жили все хорошо, а их весь мир содержал? Хватит уже.
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