«Эти отношения нужно сохранять». Делегацию МОБ Вьетнама принимали в стенах МВД Беларуси

Новости Беларуси. История органов внутренних дел, как на ладони. Делегацию министерства общественной безопасности Вьетнама принимали сегодня в стенах МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. История органов внутренних дел, как на ладони. Делегацию министерства общественной безопасности Вьетнама принимали сегодня в стенах МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В гости приехали дети, чьи родные погибли или получили ранения при исполнении служебного долга. Ребят встретил лично министр внутренних дел Иван Кубраков. Глава ведомства организовал познавательную экскурсию по музею, где мальчики и девочки смогли узнать о подвигах белорусских милиционеров.
В этом священном месте участники мероприятия почтили минутой молчания память правоохранителей обеих стран, которые поставили безопасность людей превыше собственной жизни. На память о поездке ребята получили сувениры.
Фото: Telegram-канал МВД Беларуси
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Дорогие ребята, я надеюсь, что ваше пребывание в Республике Беларусь и программа, которую мы подготовили, вам очень понравилась. Мы гордимся нашими коллегами, полицейскими из Вьетнама, которые при исполнении своих служебных обязанностей не пожалели самого дорого – своей жизни. И для нас большая честь принимать у нас в гостях в Республике Беларусь детей наших коллег, героев Вьетнама.
А после гости из Вьетнама отправились в самое сердце белорусской государственности. Свои двери для них распахнул Дворец Независимости. Возможность побывать в рабочей резиденции главы государства для ребят стала огромным сюрпризом. Пройдя по залам Дворца, они были поражены его красотой и величием. С интересом они слушали экскурсовода, который рассказал о знаковых встречах и решениях, принятых в этих стенах.
Фото: Telegram-канал МВД Беларуси
Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Уезжая из нашей страны, они повезут частичку вот этой доброты, внимания, которую белорусские люди подарили вьетнамским ребятам. Многолетние связи МВД Республики Беларусь и полиции Вьетнама позволили сегодня встретить детей. Эти отношения нужно сохранять, мы будем делать все возможное, чтобы расширить географию нашего общения.
Эмоции зашкаливали. Дети старались запечатлеть на фото каждую деталь интерьера. Визит в Беларусь ребятам точно запомнится на всю жизнь.