«Эти отношения нужно сохранять». Делегацию МОБ Вьетнама принимали в стенах МВД Беларуси

Новости Беларуси. История органов внутренних дел, как на ладони. Делегацию министерства общественной безопасности Вьетнама принимали сегодня в стенах МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В гости приехали дети, чьи родные погибли или получили ранения при исполнении служебного долга. Ребят встретил лично министр внутренних дел Иван Кубраков. Глава ведомства организовал познавательную экскурсию по музею, где мальчики и девочки смогли узнать о подвигах белорусских милиционеров.

В этом священном месте участники мероприятия почтили минутой молчания память правоохранителей обеих стран, которые поставили безопасность людей превыше собственной жизни. На память о поездке ребята получили сувениры.

Фото: Telegram-канал МВД Беларуси

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Дорогие ребята, я надеюсь, что ваше пребывание в Республике Беларусь и программа, которую мы подготовили, вам очень понравилась. Мы гордимся нашими коллегами, полицейскими из Вьетнама, которые при исполнении своих служебных обязанностей не пожалели самого дорого – своей жизни. И для нас большая честь принимать у нас в гостях в Республике Беларусь детей наших коллег, героев Вьетнама.

А после гости из Вьетнама отправились в самое сердце белорусской государственности. Свои двери для них распахнул Дворец Независимости. Возможность побывать в рабочей резиденции главы государства для ребят стала огромным сюрпризом. Пройдя по залам Дворца, они были поражены его красотой и величием. С интересом они слушали экскурсовода, который рассказал о знаковых встречах и решениях, принятых в этих стенах.

Фото: Telegram-канал МВД Беларуси

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Уезжая из нашей страны, они повезут частичку вот этой доброты, внимания, которую белорусские люди подарили вьетнамским ребятам. Многолетние связи МВД Республики Беларусь и полиции Вьетнама позволили сегодня встретить детей. Эти отношения нужно сохранять, мы будем делать все возможное, чтобы расширить географию нашего общения.