Не стоит прямо заморачиваться. Что можно и нежелательно делать на Пасху и есть ли строгие запреты?

Игорь Васько, председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Вот уже ответили. Знаете, одного священника спросили: «Батюшка, я вот это делаю, это. А как мне правильно-то? Что-то долго оно все». Батюшка отвечает: «Грешить не надо, все остальное можно делать». Поэтому все, что как-то нарушает наше светлое настроение, радость, этого не нужно делать. Вообще, в эти праздники, наверное, не стоит прямо, как говорят, заморачиваться – что сделать, а что не сделать. А если что-то сделаю не так, что-то не получится? Все-таки нужно радоваться Христу. А если будет радость в сердце о Христе воскресшем, то все на свои места само собой выстраивается. Конечно, самое главное – это нести радость людям о воскресшем Христе. Потому что действительно праздник Пасхи такой церковный, общественный. Ты просто не можешь это в себе держать. Поэтому мы и говорим друг другу: «Христос воскресе!» Это же говорится не просто в узком кругу.

Я помню даже еще по советским временам, особо люди об этом не задумывались, некоторые вообще-то и неверующие были. В другое время ты им скажешь, даже будут раздражаться. А тут идем по улице: «Христос воскресе!» Тебе все отвечают: «Воистину воскресе!» Мне даже рассказывал дядя, отец. Еще в 1970-е годы у них своя группа была, ансамблем тогда назывался. И они играли на танцах. Говорит, что мы так особо верующими-то не были. Но, помню, на Пасху пришли мы в клуб, взяли гитары, начали играть. Придумали песню. Что-то там было на английском языке сначала: солнышко, травка. А потом, как дали: «Радуйся, Жодино! Радуйся, ГРЭС! Христос воскрес!» И все там: «Воистину воскресе!» Все такие счастливые, радостные. То есть представляете, 1970-е годы, и у людей такая радость? Вот это нужно делать – нести пасхальную радость людям так, как ты это можешь сделать.

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