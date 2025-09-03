В КГК открыли горячую линию по подготовке жилого фонда к осенне-зимнему периоду

Горячую линию 3 сентября открывает Комитет госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты ведомства принимают информацию о подготовке жилого фонда к осенне-зимнему периоду.

С 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по короткому номеру 191 можно сообщить о неисправных приборах учета тепловой энергии в жилых домах, повреждении изоляции трубопроводов систем теплоснабжения, отсутствии или ненадлежащем состоянии окон и дверей, остекления в местах общего пользования и затянутых работах по замене и строительству тепловых сетей.

Также принимаются звонки по теме невыполнения или некачественного выполнения ремонта кровель, невосстановленном благоустройстве после проведения раскопок при замене инженерных сетей, фактах доступа посторонних лиц в тепловые пункты и чердаки многоквартирных жилых домов, неправильном хранении древесного топлива.

Сообщения с фото и указанием точного адреса также можно направлять в чат-бот Telegram-канала КГК.