РФ и Китай договорились о крупном проекте в газовой отрасли

Объемы поставок газа из России в Китай будут увеличены, пишет РИА Новости.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, состоялось подписание юридически обязывающего меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» и транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз Восток».

Заключены коммерческие договоренности между «Газпромом» и CNPC, в том числе об наращивании поставок газа в КНР посредством газопровода «Сила Сибири» с 38 млрд куб. м. газа в год до 44 млрд куб. м. газа в год. Также договоренности подписаны об увеличении объемов поставок газа по проекту «Дальневосточный маршрут» – с 10 млрд до 12 млрд куб. м. в год.

Фото: Pinterest