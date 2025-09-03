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Премьер Словакии может посетить Беларусь

03 сентября 2025 06:28
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Премьер Словакии может посетить Беларусь-0

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует совершить визит в Беларусь, чтобы обсудить возможные варианты сотрудничества двух стран, пишет РИА Новости.

В Китае Фицо и Президент Беларуси Александр Лукашенко обсуждали развитие взаимодействия Минска и Братиславы.

В Пекине Лукашенко и Фицо принимают участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны.

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# Александр Лукашенко # Международная политика

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