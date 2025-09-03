Премьер Словакии может посетить Беларусь

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует совершить визит в Беларусь, чтобы обсудить возможные варианты сотрудничества двух стран, пишет РИА Новости.

В Китае Фицо и Президент Беларуси Александр Лукашенко обсуждали развитие взаимодействия Минска и Братиславы.

В Пекине Лукашенко и Фицо принимают участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны.

Читайте также:

Лукашенко принял участие в параде в Пекине, посвящённом 80-летию окончания Второй мировой

Лукашенко поблагодарил Китай за организацию визита

Беларусь может получить новые технологии – Лукашенко провёл переговоры с китайским бизнесом