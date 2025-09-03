В Витебске 3 сентября пройдёт пленарное заседание III Белорусско-Узбекского женского бизнес-форума

Сотрудничество как фактор устойчивого развития – продолжается визит в Беларусь парламентской делегации Узбекистана. В его рамках в Витебске сегодня – второй день работы Белорусско-Узбекского женского бизнес-форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта международная инициатива реализуется уже третий раз и позволяет нашим странам укреплять деловые контакты и находить новые точки роста. Работа организована в семи секциях. Участники обсуждают широкий круг вопросов – от промышленности и взаимодействия в социально-экономической сфере до местного самоуправления и сотрудничества молодежи. Около концертного зала «Витебск» развернута выставка-продажа, на которой представлены национальные блюда, объекты культурного наследия двух народов. На площади Свободы – выставка техники. 3 сентября пройдет пленарное заседание женского бизнес-форума.