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В Витебске 3 сентября пройдёт пленарное заседание III Белорусско-Узбекского женского бизнес-форума

03 сентября 2025 06:43
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Сотрудничество как фактор устойчивого развития – продолжается визит в Беларусь парламентской делегации Узбекистана. В его рамках в Витебске сегодня – второй день работы Белорусско-Узбекского женского бизнес-форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске 3 сентября пройдёт пленарное заседание III Белорусско-Узбекского женского бизнес-форума-2

Эта международная инициатива реализуется уже третий раз и позволяет нашим странам укреплять деловые контакты и находить новые точки роста. Работа организована в семи секциях. Участники обсуждают широкий круг вопросов – от промышленности и взаимодействия в социально-экономической сфере до местного самоуправления и сотрудничества молодежи. Около концертного зала «Витебск» развернута выставка-продажа, на которой представлены национальные блюда, объекты культурного наследия двух народов. На площади Свободы – выставка техники. 3 сентября пройдет пленарное заседание женского бизнес-форума.

# Беларусь-Узбекистан # Международное сотрудничество

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