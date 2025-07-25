Белорусские аграрии намолотили свыше 1,22 млн тонн зерна

В Беларуси аграрии намолотили свыше 1 миллиона 220 тысяч тонн зерна. Отдача гектара выше по сравнению с 2024 годом на 7,8 центнера. Зерновые уже убрали с почти 15 % площадей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В хозяйстве «Агронива» Каменецкого района весь состав из 12 комбайнов в полях. Убирают яровой ячмень на семена. В планах – завершить до конца дня. Действуют выборочно, оставляя не созревшие участки в низинах. В 2025 году аграрии крайне довольны яровым севом. А вот на озимом сказываются майские заморозки, от которых больше всего пострадала Брестская область. В хозяйстве убрали уже почти половину площадей рапса. По урожайности недобор до 5 центнеров с гектара к 2024 году.

Виктор Бобр, директор сельхозпредприятия «Агронива»:

Вся уборка под контролем, поэтому используем каждый погожий час. Выходим в поле, как только можно приступить к уборке, и заканчиваем ее с таким же подходом: пока можно работать, работаем. По утрам маневрируем, если можно раньше начать уборку, то идем на пшеницу озимую, потом идем на ячмень, после ячменя обратно продолжаем на пшенице, чтобы продолжить рабочий день.

Вслед за яровым ячменем в хозяйстве «Агронива» перейдут на поля с озимой рожью. За погожий день комбайны проходят до 290 гектаров, и это несмотря на то, что накануне шли дожди. Сегодня погода позволяет работать по максимуму.