Лукашенко про падёж: не дай бог вы меня разозлите в этом плане!

Жатва должна набирать темп, а республиканский каравай – вес. О том, что уборочную кампанию нужно проводить максимально быстро, заявил Президент, лично инспектируя ход работ в полях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще на недавнем селекторе глава государства потребовал мобилизоваться и свести к минимуму все риски в период уборочной. Основные силы сейчас брошены на озимый ячмень. О результатах уборки этой культуры главе государства доложили в полях хозяйства «Озерицкий-Агро» в Смолевичском районе. Александр Лукашенко объяснил, почему сделал именно такой выбор: здесь представлены усредненные условия, позволяющие оценить ход уборочной кампании в целом по стране. Молниеносная смена тональности разговора на высшем уровне в момент, когда речь заходит о падеже скота. В «Озерицком-Агро» выбытие максимально минимальное. Опять же, ввиду отлаженной системы, понятно, что такая есть не у всех, но для них надо организовать другой путь спасения. Он известен.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не дай бог вы меня, извини, разозлите в этом плане, мало не покажется. Я вам по 10 раз говорить не буду. Это неприемлемо, падеж этот. Слушай, в советские времена уже эту проблему решили. Вот я вспоминаю свой район. У тебя вот «Сипаково» было, а потом «Победа» рядом. Там построили комплекс для выращивания телочек, нетелей. Вырастили, продали по району и дальше. По откорму. «Кирово» у нас сейчас в Купаловском колхозе. Один комплекс, еще где-то. Я откормом занимался в свое время. Но комплексы строили, для того чтобы откорм осуществлять, получать говядину, быков. Быков свозили на отдельные комплексы, телочек маленьких свозили на другой комплекс. И там все это выращивали. Я их сегодня заставляю. Ты же зоотехник. Я тебе это рассказываю, ты это прекрасно знаешь. Именем революции надо с одного хозяйства забрать бычков, за деньги. Даже больше ему заплатить. Хоть крестьянам зарплату отдаст. Бычков в одну сторону, телочек на другой комплекс. Ну, если может телочек выращивать сам там для себя, лучших, знаешь, это же перспектива. Это его дело. Но падежа быть не должно. Методы известны.

– Разрешите доложить, вот сейчас мы по Витебской области передаем, в мае передали 2,5 тысячи бычков, маленьких технологических, на откорм в Гродненскую область и в июне то же самое.

– Вы передали, что, со своей фермы ты передал?

– Нет, продали.

– Откуда?

– Из Витебской области.

– Ну что такое 2 тысячи? Это ничто.

– Это именно с тех хозяйств, где, как вы говорите...

– Это не очковтирательство.