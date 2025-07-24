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Лукашенко про падёж: не дай бог вы меня разозлите в этом плане!

24 июля 2025 18:17
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Жатва должна набирать темп, а республиканский каравай – вес. О том, что уборочную кампанию нужно проводить максимально быстро, заявил Президент, лично инспектируя ход работ в полях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще на недавнем селекторе глава государства потребовал мобилизоваться и свести к минимуму все риски в период уборочной. Основные силы сейчас брошены на озимый ячмень. О результатах уборки этой культуры главе государства доложили в полях хозяйства «Озерицкий-Агро» в Смолевичском районе. Александр Лукашенко объяснил, почему сделал именно такой выбор: здесь представлены усредненные условия, позволяющие оценить ход уборочной кампании в целом по стране.

Молниеносная смена тональности разговора на высшем уровне в момент, когда речь заходит о падеже скота. В «Озерицком-Агро» выбытие максимально минимальное. Опять же, ввиду отлаженной системы, понятно, что такая есть не у всех, но для них надо организовать другой путь спасения. Он известен.

Лукашенко про падёж: не дай бог вы меня разозлите в этом плане!-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не дай бог вы меня, извини, разозлите в этом плане, мало не покажется. Я вам по 10 раз говорить не буду. Это неприемлемо, падеж этот. Слушай, в советские времена уже эту проблему решили. Вот я вспоминаю свой район. У тебя вот «Сипаково» было, а потом «Победа» рядом. Там построили комплекс для выращивания телочек, нетелей. Вырастили, продали по району и дальше. 

По откорму. «Кирово» у нас сейчас в Купаловском колхозе. Один комплекс, еще где-то. Я откормом занимался в свое время. Но комплексы строили, для того чтобы откорм осуществлять, получать говядину, быков. Быков свозили на отдельные комплексы, телочек маленьких свозили на другой комплекс. И там все это выращивали. Я их сегодня заставляю. Ты же зоотехник. Я тебе это рассказываю, ты это прекрасно знаешь. 

Именем революции надо с одного хозяйства забрать бычков, за деньги. Даже больше ему заплатить. Хоть крестьянам зарплату отдаст. Бычков в одну сторону, телочек на другой комплекс. Ну, если может телочек выращивать сам там для себя, лучших, знаешь, это же перспектива. Это его дело. Но падежа быть не должно. Методы известны.

Лукашенко про падёж: не дай бог вы меня разозлите в этом плане!-4

– Разрешите доложить, вот сейчас мы по Витебской области передаем, в мае передали 2,5 тысячи бычков, маленьких технологических, на откорм в Гродненскую область и в июне то же самое.
– Вы передали, что, со своей фермы ты передал?
– Нет, продали. 
– Откуда? 
– Из Витебской области.
– Ну что такое 2 тысячи? Это ничто.
– Это именно с тех хозяйств, где, как вы говорите... 
– Это не очковтирательство.

Лукашенко про падёж: не дай бог вы меня разозлите в этом плане!-6

Вот вы 2,5 тысячи переместили, и мне будешь это рассказывать. Ну Алене можешь рассказать, что 2,5 тысячи, она подумает: Господи! 2,5 тысячи – это полтора хозяйства. А в Витебской области у нас хозяйств сколько было у тебя? 
– 160 хозяйств. 
– А это полтора хозяйства всего. Поэтому будем смотреть в целом. А главный показатель – это падеж скота. Поэтому вот вы, как хотите, меня вы здесь не убедите в том, что нормальный у вас, не сверхплановый, как вы пишите, падеж. Какой сверхплановый? Какие планы?
– Есть над чем работать.
– У тебя, Анжелика, какой падеж скота?
– У меня 0,05 %.
– Почти нет.

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# Александр Лукашенко # Сельское хозяйство # Уборочная кампания

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