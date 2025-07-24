Президент Беларуси поручил ускорить темпы уборочной кампании

24 июля на примере одного из полей сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро» Президенту доложили о ходе уборки озимого ячменя. Эта культура довольно капризная и требует соблюдения всех технологий возделывания. В «Озерицком» рассчитывают на урожайность около 70 центнеров с гектара. Но глава государства поинтересовался ходом уборочной не только в этом хозяйстве, но и общей ситуацией по стране.

По темпам уборки и объемам намолота зерновых и зернобобовых (без учета кукурузы, гречихи и проса) лидирует Гродненская область: там уже получили 285 тысяч тонн при урожайности более 53 центнеров с гектара. На втором месте – Брестский регион с результатом 283 тысячи тонн. Минская область замыкает тройку лидеров, намолотив 251 тысяч тонн.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Согласитесь, что уборка неравномерно идет. Где-то круглые сутки могут работать, где-то вообще заливает. Очагами идут дожди. Могу вас порадовать, что в ближайшее время так и будет. Вот сейчас вроде погода позволяет убирать. Даже я смотрю, пыль после комбайнов. К вечеру может пойти дождь. Поэтому я вас настраивал на то, что сушить зерно в полях нельзя. Как только возможно, надо убирать.

Почему я хочу посмотреть именно здесь уборку? Это показательное и поле, и место, и вообще Минская область. Ну, а во-вторых, Минская область – самая сложная область. Здесь есть все – и хорошие места, и плохие. И большая область, очень сложная. И поскольку у меня, откровенно говоря, нет целостного впечатления, как идет уборка. А это усредненный показатель. Это место и Минская область. Если здесь хорошо, то тем более на юге будет лучше.

Ну и, естественно, Витебская область. Александр Михайлович нас уже скоро ненавидеть будет, губернатор, что мы его, как он говорит, бьем. Ничего мы не бьем. Мы понимаем, что Витебская область в худших условиях. Поэтому в Витебской области будет чуть хуже, чем здесь. На юге Минской области будет чуть лучше, в Брестской и Гродненской областях чуть лучше, чем в Минской области. Поэтому это такой показатель хороший. И думаю, что, посмотрев здесь, поле огромное, больше 100 гектаров у вас, да? 121 гектар – это большое поле. Мы будем видеть, как работают наши комбайны и чего нам не хватает.