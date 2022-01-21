«Коля мне как-то сделал экспресс». Лукашенко рассказал, где мог заразиться коронавирусом

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Алена, я не знаю, чем я переболел. Это я так подозреваю, что это тот «омикрон». Наверное, я подхватил этот вирус уже более легкий, потому что я могу сравнить, что было первый раз и что сейчас. Это небо и земля. Хотя я еще, наверное, не совсем отошел, потому что я не болел. Мне было не очень хорошо, но я не мог не встретить своих детей – 250 человек, которых я послал в неизведанное, как я сказал. Всякое же могло быть, поэтому я вынужден был приехать. Я не мог не вручить премии «За духовное возрождение», хотя варианты уже были, что я выступлю, уйду, а кто-то другой будет вручать. Я думал: обидятся люди, некуда деваться.

Рождество Христово – я храмы и тогда не закрывал и был в храме, а сейчас как не прийти? Был ряд мероприятий, которые без Президента быть не могли. Да, было не очень, но я не тестировался, я не ходил, не лечился. А потом думаю: надо попробовать. Коля мне как-то сделал экспресс – «Папа, ты здоровый». Ну я и рад – здоровый. Назавтра так не очень. Думаю: надо сдать. На 32-м цикле – 32-й, 33-й. То есть это уже, считай, переболел, заразы нет, то есть уже заразить ты не можешь. Фактически на ногах перенес. Не очень хорошо себя чувствовал, но на лыжах бегал, дрова рубил, занимался, все-все делал, как раньше. Единственное, не играли в хоккей. И вся, наверное, проблема в том, что наши ребята в Эмиратах играли, приехали оттуда – из 20 человек 15 заболели. Ну а мы же все время там тусовались, играли, тренировались. Наверное, я и подхватил этот вирус с нашей командой. Все остальное – вы видели – это было на глазах. Сейчас я чувствую себя нормально, голос немного хрипит. Вчера уже тренировались, тренировку хоккейную провели. Вот так это все прошло.

Алена Сырова:

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