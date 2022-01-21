«Это самый качественный сон». В какое время желательно ложиться спать?

В холодное время года мы все так или иначе подвержены депрессии. Если декабрь еще полон предновогодних хлопот, то январь и февраль уже нагоняют тоску. Появляется усталость, сонливость, подавленное настроение. Апатия, серость за окном, холодный ветер, мороз – все это начинает раздражать. О причинах возникновения зимней депрессии и как с ней бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

По поводу сна. Я недавно прочитала в интернете такую рекомендацию, что если вы ложитесь спать, кладите телефон свой мобильный, чтобы невозможно было до него дотянуться. Мне показалось, ну действительно, наверное, это лучше. Как приучить себя ложиться до десяти вечера? Может быть, еще какие-то есть рекомендации, из личного опыта кто-то знает?