Александр Лукашенко: я не буду удерживать власть силой, я уже этого наелся

Новости Беларуси. Защита границ Союзного государства, итоги отчета ICAO, подготовка к референдуму по Конституции, транзит власти в Беларуси и уроки казахстанского кризиса – все эти темы 21 января звучали в Брестской области во время общения Президента с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель: Несколько лет назад Нурсултан Назарбаев покинул пост главы Казахстана, и эту страну возглавил Токаев. Позже в СМИ этот период в жизни Казахстана называли образцом транзита власти, призывали других равняться. А вот сейчас якобы пример не лучший. Те, у кого на все есть свое мнение, тут же бросились рассуждать, как же скажется это на политической жизни Беларуси. Читай – случится транзит или нет?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не признаю никаких транзитов власти, кроме одного – выборы, и народ определится, кто будет первым, вторым, пятым лицом в белорусском государстве. Будет только так. И никто ни над кем довлеть не будет. Я не буду удерживать власть силой, если я буду видеть по результатам выборов, что народ хочет другого Президента. Будет другой Президент. Мне это зачем? Я уже этого наелся. Вы теперь переживайте, будет Лукашенко или кто-то другой, которого вы не знаете. Вы – я имею в виду народ наш. Мне-то зачем париться и переживать по этому поводу? Доверили – вы видите, я работаю. Надоело мне это, не надоело и прочее... Никто меня не упрекнет, что я не занимаюсь своей службой и не исполняю своих служебных обязанностей. Поэтому если о будущем политическом разговор – референдум пройдет, народ Конституцию поддержит (если поддержит), ровно по этой Конституции в течение двух лет мы все отстроим.