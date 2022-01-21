Лукашенко об отчёте ICAO: «Лучшее для них – это спустить всё на тормозах, не лезть в дебри»

Новости Беларуси. Если против Союзного государства начнут разворачивать армии, ставить на грань выживания разного рода санкциями, запугивать и угрожать, то Беларусь и Россия жестко ответят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Если против Союзного государства начнут разворачивать армии, ставить на грань выживания разного рода санкциями, запугивать и угрожать, то Беларусь и Россия жестко ответят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом заявил Президент Беларуси на совещании по укреплению военной безопасности страны. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Брестской области. По прибытии на военном аэродроме в Лунинце главнокомандующему доложили о боевых дежурствах ПВО.
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Что касается давления, в преддверии референдума, который пройдет 27 февраля в нашей стране, ситуацию продолжают раскачивать. Главу государства журналисты спросили, есть ли угроза отмены политической кампании, а также о его личном отношении к представленному проекту изменений в Конституцию. Обсудили и появившиеся результаты расследования ICAO об инциденте с бортом Ryanair (подробнее здесь). Произошел он в мае 2021 года, и 9 месяцев спустя, результатов, согласно которым доказательств вины и подтверждений тому, что якобы наша военная авиация принудила гражданский борт к посадке, не обнаружено.
Александр Григорьевич, по вашему мнению, что нам стоит ждать от этой организации? Планируют ли они рассказать правду, и будет ли звучать правда? И откроют ли они небо для Запада и над Западом для нас?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это вообще героические люди. Их надо положительно оценить. При том давлении, притом это ООНовская организация, вы знаете, что мы там не просто в меньшинстве, мы там одни. И тем не менее они были вынуждены признать, что Лукашенко по самолету огонь не открывал, не обстреливал его. Что Миг он не поднимал, чтобы этот самолет принудить к посадке. Слушайте, это герои, что они хоть это сказали, а всего другого ждать не надо. Для нас это важно. Если они готовы иное доказать – пусть факты на стол. Факты на стол. Фактов нет, мы тоже это видим. Сейчас это отдано, разослано всем членам ICAO, всем странам. Еще раз говорю, вы знаете, кто там главенствует. Лучшее для них – это спустить все на тормозах, не лезть в дебри. Потому что чем дальше в лес, тем больше дров. И нам не надо ждать, что они на колени встанут перед нами или даже стоя извинятся, я этого не жду. Весь мир понял, где правда, а где ложь. Сейчас мы оцениваем со специалистами. Мы будем обращаться в судебные органы. У нас для этого есть все. Пусть платят за тот ущерб, который они нанесли стране, не только Belavia – стране в целом.