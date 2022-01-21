Лукашенко об отчёте ICAO: «Лучшее для них – это спустить всё на тормозах, не лезть в дебри»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это вообще героические люди. Их надо положительно оценить. При том давлении, притом это ООНовская организация, вы знаете, что мы там не просто в меньшинстве, мы там одни. И тем не менее они были вынуждены признать, что Лукашенко по самолету огонь не открывал, не обстреливал его. Что Миг он не поднимал, чтобы этот самолет принудить к посадке. Слушайте, это герои, что они хоть это сказали, а всего другого ждать не надо. Для нас это важно. Если они готовы иное доказать – пусть факты на стол. Факты на стол. Фактов нет, мы тоже это видим. Сейчас это отдано, разослано всем членам ICAO, всем странам. Еще раз говорю, вы знаете, кто там главенствует. Лучшее для них – это спустить все на тормозах, не лезть в дебри. Потому что чем дальше в лес, тем больше дров. И нам не надо ждать, что они на колени встанут перед нами или даже стоя извинятся, я этого не жду. Весь мир понял, где правда, а где ложь. Сейчас мы оцениваем со специалистами. Мы будем обращаться в судебные органы. У нас для этого есть все. Пусть платят за тот ущерб, который они нанесли стране, не только Belavia – стране в целом.