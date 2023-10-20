Колпашников: огромный плюс спецоперации в том, что она во многом показала, кто есть кто

Григорий Азаренок, СТВ:

Знаете, были в Донецке, там есть такой центр беспилотной авиации. И очень интересно. Да, западные технологии, Starlink Украине помогают. А там мужики, как у нас говорят: из всякого и палок, но научились делать держатели, сбрасыватели, технологически применяют свои фишки. Там сидят бойцы, которые сидели в окопах, но у них находится какая-то смекалка и их достают. Они сидят, на компьютерах что-то делают, на 3D-принтерах печатают. Это очень интересно. Я в связи с этим хотел расширить вопрос, от технологий перейти к общему существованию.

Российские политологи вводили такое понятие – суверенизация элит. Имелось ввиду: чтобы детки здесь дома были, чтобы денежки здесь дома были, чтобы дачи здесь дома были, а не где-нибудь там. Имелось ввиду, наверное, вот это. А вот суверенизация сознания, скажем так, она произошла у элит?

Виталий Колпашников, политолог, генеральный директор центра «Элитис»:

Вы знаете, огромный плюс от проведения спецоперации – это то, что она во многом показала, кто есть кто. Но я не буду называть сейчас ряд представителей нашего политикума из прошлого, наших политиков, не буду озвучивать представителей бизнеса крупного, нашего шоу-бизнеса, которые в этой ситуации показали свое истинное лицо и оказались, мягко говоря, не на стороне России. Но спецоперация выявила огромное количество людей, которые доказали, что они являются настоящими патриотами России. И я скажу больше: те люди, которые защищают сейчас с оружием в руках Россию, находятся на фронте, но и не только с оружием. У нас огромное волонтерское движение. Очень здорово себя проявил российский бизнес. Как раз сейчас выкристаллизовывается та самая элита, которая будет вести Россию дальше в будущее и которая будет строить великую, независимую от Запада Россию. Мы же видим, что Запад находится на стадии упадка. Мы не собираемся прыгать в пропасть вместе с ними.

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