«Мы эту вакцину расфасовываем». Есть ли разница между российским и белорусским «Спутником V»?
Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Почему мы остановили свой выбор на «Спутник V» и на китайской вакцине? Почему у нас нет Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, почему именно так?
Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач:
Определенный дефицит вакцин в мире есть. Действительно, «Спутник V» – это сотрудничество Республики Беларусь и Российской Федерации. На первоначальном этапе – это сюда доставка вакцины из Российской Федерации. Сейчас мы эту вакцину расфасовываем и в ближайшем будущем начнем ее полномасштабно производить здесь, в Республике Беларусь.
Кирилл Казаков:
У нас сейчас бытует мнение (я сейчас говорю о бытовом уровне), что есть российская вакцина, а есть разлитая в Беларуси белорусская вакцина, и они отличаются. И российская вакцина сейчас в дефиците, а та, которая здесь у нас разлита, она совсем иная. Опровергните меня или подтвердите.
Александр Тарасенко:
Это та же вакцина, которая поступала с предприятий России, и которая сейчас производится на предприятии «Белмедпрепараты» у нас в Республике Беларусь. Вакцина российская, только расфасована в Республике Беларусь.
Кирилл Казаков:
Бегать по Беларуси и вакцинироваться исключительно российской вакциной нет никакого смысла?
Александр Тарасенко:
В республике ее уже фактически нет. Поэтому искать ее бесполезно.
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