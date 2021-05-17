«Мы эту вакцину расфасовываем». Есть ли разница между российским и белорусским «Спутником V»?

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Почему мы остановили свой выбор на «Спутник V» и на китайской вакцине? Почему у нас нет Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, почему именно так?