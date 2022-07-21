«Когда мы уже станем Россией, что нам для этого надо?» Чего хотят простые люди на Запорожье?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим положение дел в Донбассе и границы специальной военной операции. В гостях – депутат Олег Гайдукевич и председатель правления «Белорусского общества «Знание», политолог Вадим Гигин, а также член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов. Григорий Азаренок, СТВ:

Украина ведет такую пиар-войну. И один из элементов сейчас этой пиар-войны – это рассказ про то, как они идут освобождать юг. Как они идут освобождать Херсон, Мелитополь и так далее. И в этот момент происходят диверсионные акты, террористические акты, пытаются убивать государственных служащих. Во-первых, скажите, как вы лично себя ощущаете и как народ себя сейчас чувствует: он поддерживает новый порядок, который пришел после освобождения, либо же есть какие-то эксцессы? Кроме вот этих вот сбушных завербованных террористов, диверсантов и так далее.

Владимир Рогов, член военно-гражданской администрации Мелитополя:

Если говорить по поводу настроения людей, то это, знаете, надо просто проехать по территории и почувствовать это. Я езжу очень много. Я бываю в Запорожской области от Розовки до Энергодара, от Полог до Бердянска, в принципе побывал не то что во всех районах, во всех крупных и даже не очень крупных населенных пунктах. Потому что очень важно слышать людей – это мои земляки. Я на запорожской земле прожил до 60 лет, подавляющую часть своей жизни. И, понятно, это мне родные, близкие, понятные люди юга Руси. И могу сказать одно, что подавляющая часть вопросов, которые задают: когда мы получим российское гражданство, как это можно сделать быстрее, когда мы уже станем Россией, что нам для этого надо? Референдум, народное волеизъявление, плебисцит – как угодно можно это называть. Это те вопросы, которые звучат постоянно на любой встрече. В любом населенном пункте: от маленьких сел до относительно больших городов.