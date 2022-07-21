Прямой эфир

«Когда мы уже станем Россией, что нам для этого надо?» Чего хотят простые люди на Запорожье?

21 июля 2022 20:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим положение дел в Донбассе и границы специальной военной операции. В гостях – депутат Олег Гайдукевич и председатель правления «Белорусского общества «Знание», политолог Вадим Гигин, а также член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.

Григорий Азаренок, СТВ:
Украина ведет такую пиар-войну. И один из элементов сейчас этой пиар-войны – это рассказ про то, как они идут освобождать юг. Как они идут освобождать Херсон, Мелитополь и так далее. И в этот момент происходят диверсионные акты, террористические акты, пытаются убивать государственных служащих. Во-первых, скажите, как вы лично себя ощущаете и как народ себя сейчас чувствует: он поддерживает новый порядок, который пришел после освобождения, либо же есть какие-то эксцессы? Кроме вот этих вот сбушных завербованных террористов, диверсантов и так далее.

«Когда мы уже станем Россией, что нам для этого надо?» Чего хотят простые люди на Запорожье?-1

Владимир Рогов, член военно-гражданской администрации Мелитополя:
Если говорить по поводу настроения людей, то это, знаете, надо просто проехать по территории и почувствовать это. Я езжу очень много. Я бываю в Запорожской области от Розовки до Энергодара, от Полог до Бердянска, в принципе побывал не то что во всех районах, во всех крупных и даже не очень крупных населенных пунктах. Потому что очень важно слышать людей – это мои земляки. Я на запорожской земле прожил до 60 лет, подавляющую часть своей жизни. И, понятно, это мне родные, близкие, понятные люди юга Руси. И могу сказать одно, что подавляющая часть вопросов, которые задают: когда мы получим российское гражданство, как это можно сделать быстрее, когда мы уже станем Россией, что нам для этого надо? Референдум, народное волеизъявление, плебисцит – как угодно можно это называть. Это те вопросы, которые звучат постоянно на любой встрече. В любом населенном пункте: от маленьких сел до относительно больших городов.

«Когда мы уже станем Россией, что нам для этого надо?» Чего хотят простые люди на Запорожье?-4

Естественно, если говорить по настроению людей, пока никакого голосования не было, но по собственным ощущениям намного за 50 % «за». То есть это абсолютно четкая оценка, потому что есть люди против, есть люди прозападно, проамериканско-польски настроенные, которые хотят туда, которые еще искренне считают, что им дадут возможность выносить ночные судна и заниматься уборкой урожая в Польше. И все у них будет счастливо и хорошо. Но таковых подавляющее меньшинство, часть людей еще продолжают бояться, несмотря ни на что. Тем не менее вижу, что это молчание со знаком согласия, то есть люди, скорее, проголосуют именно «за». Это видно по настрою и видно по количеству людей, которые получают и хотят получить российское гражданство. Сегодня очередь на четыре месяца вперед, притом что мы открыли еще 10 дополнительных пунктов по приему документов.

Читайте также:  

«Это унижение, оскорбление, пытки». Вадим Гигин про методы полка Калиновского

Кошмарить мирное население, чтобы они не выходили на работу. Зачем украинцы бомбят Запорожскую АЭС?

«Плевали в самое святое, унижали». Была ли в Украине дискриминация русского языка?

# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Владимир Рогов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это полностью противоречит основам расследования». Артём Сикорский об отчёте ИКАО
21 июля 2022 20:30

«Это полностью противоречит основам расследования». Артём Сикорский об отчёте ИКАО

СК: мы обладаем информацией, что сведения об инциденте предоставлялись через Литву от Швейцарии в адрес ИКАО
21 июля 2022 20:21

СК: мы обладаем информацией, что сведения об инциденте предоставлялись через Литву от Швейцарии в адрес ИКАО

Санкционное давление и информационная война. Александр Барсуков поднял важные для «Слодыча» вопросы
21 июля 2022 19:54

Санкционное давление и информационная война. Александр Барсуков поднял важные для «Слодыча» вопросы