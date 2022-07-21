«Когда мы уже станем Россией, что нам для этого надо?» Чего хотят простые люди на Запорожье?
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим положение дел в Донбассе и границы специальной военной операции. В гостях – депутат Олег Гайдукевич и председатель правления «Белорусского общества «Знание», политолог Вадим Гигин, а также член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Украина ведет такую пиар-войну. И один из элементов сейчас этой пиар-войны – это рассказ про то, как они идут освобождать юг. Как они идут освобождать Херсон, Мелитополь и так далее. И в этот момент происходят диверсионные акты, террористические акты, пытаются убивать государственных служащих. Во-первых, скажите, как вы лично себя ощущаете и как народ себя сейчас чувствует: он поддерживает новый порядок, который пришел после освобождения, либо же есть какие-то эксцессы? Кроме вот этих вот сбушных завербованных террористов, диверсантов и так далее.
Владимир Рогов, член военно-гражданской администрации Мелитополя:
Если говорить по поводу настроения людей, то это, знаете, надо просто проехать по территории и почувствовать это. Я езжу очень много. Я бываю в Запорожской области от Розовки до Энергодара, от Полог до Бердянска, в принципе побывал не то что во всех районах, во всех крупных и даже не очень крупных населенных пунктах. Потому что очень важно слышать людей – это мои земляки. Я на запорожской земле прожил до 60 лет, подавляющую часть своей жизни. И, понятно, это мне родные, близкие, понятные люди юга Руси. И могу сказать одно, что подавляющая часть вопросов, которые задают: когда мы получим российское гражданство, как это можно сделать быстрее, когда мы уже станем Россией, что нам для этого надо? Референдум, народное волеизъявление, плебисцит – как угодно можно это называть. Это те вопросы, которые звучат постоянно на любой встрече. В любом населенном пункте: от маленьких сел до относительно больших городов.
Естественно, если говорить по настроению людей, пока никакого голосования не было, но по собственным ощущениям намного за 50 % «за». То есть это абсолютно четкая оценка, потому что есть люди против, есть люди прозападно, проамериканско-польски настроенные, которые хотят туда, которые еще искренне считают, что им дадут возможность выносить ночные судна и заниматься уборкой урожая в Польше. И все у них будет счастливо и хорошо. Но таковых подавляющее меньшинство, часть людей еще продолжают бояться, несмотря ни на что. Тем не менее вижу, что это молчание со знаком согласия, то есть люди, скорее, проголосуют именно «за». Это видно по настрою и видно по количеству людей, которые получают и хотят получить российское гражданство. Сегодня очередь на четыре месяца вперед, притом что мы открыли еще 10 дополнительных пунктов по приему документов.
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