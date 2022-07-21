Санкционное давление и информационная война. Александр Барсуков поднял важные для «Слодыча» вопросы

Новости Беларуси. Вопреки санкциям белорусская экономика выстояла. Предприятия уже выработали стратегию работы в новых условиях и успешно ее реализовывают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О новых рынках сбыта, увеличении темпов производства и промышленной безопасности говорили 21 июля с работниками предприятий. Помощники Президента в различных регионах страны провели встречи с трудовыми коллективами.

Кондитерская фабрика «Слодыч». Даже в условиях санкций здесь растет производительность труда и заработная плата. Это подтвердили и сами работники трудового коллектива в ходе встречи с помощником Президента – инспектором по Минску Александром Барсуковым. Также во время разговора были подняты и другие темы: санкционное давление, информационная война, многочисленные фейки. Говорили и о личных проблемах минчан. «Донести до людей правдивую и точную информацию». Калач ответил на вопросы работников «Свитанка». Подробности здесь.