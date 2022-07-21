Санкционное давление и информационная война. Александр Барсуков поднял важные для «Слодыча» вопросы

Новости Беларуси. Вопреки санкциям белорусская экономика выстояла. Предприятия уже выработали стратегию работы в новых условиях и успешно ее реализовывают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О новых рынках сбыта, увеличении темпов производства и промышленной безопасности говорили 21 июля с работниками предприятий. Помощники Президента в различных регионах страны провели встречи с трудовыми коллективами.
Кондитерская фабрика «Слодыч». Даже в условиях санкций здесь растет производительность труда и заработная плата. Это подтвердили и сами работники трудового коллектива в ходе встречи с помощником Президента – инспектором по Минску Александром Барсуковым. Также во время разговора были подняты и другие темы: санкционное давление, информационная война, многочисленные фейки. Говорили и о личных проблемах минчан.
«Донести до людей правдивую и точную информацию». Калач ответил на вопросы работников «Свитанка». Подробности здесь.
Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по Минску:
Наше государство проводит независимую внутреннюю и внешнюю политики. А это дорогого стоит – наша независимость. Если говорить о достижениях, посмотрите, как мы подняли сельское хозяйство, посмотрите, что у наших соседей и что у нас. У нас все цветет, все растет, сейчас уборочная начинается. Я думаю, урожай неплохой будет.
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