СК: мы обладаем информацией, что сведения об инциденте предоставлялись через Литву от Швейцарии в адрес ИКАО
Новости Беларуси. В Следственном комитете Беларуси продолжают расследование уголовного дела по сообщению о заведомо ложном минировании самолета Ryanair. Случай электронного терроризма в нашей стране, увы, не единичный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как и положено, возмущенные такой опасной выходкой белорусы обратились за международной правовой помощью. Направили более десятка запросов в поисках причастных к инциденту. А в ответ – тишина. Польша, Литва, США, Ирландия, Израиль, Швейцария решили отмолчаться. Наши следователи установили: сообщение о минировании самолета поступило посредством швейцарского почтового сервиса. Он уже неоднократно фигурировал в уголовных делах об угрозе совершения терактов в Беларуси.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Мы обладаем достоверной информацией, что сведения об инциденте предоставлялись через Литву от Швейцарии в адрес ИКАО. Нас как орган предварительного следствия, в производстве которого находится данное уголовное дело, как минимум возмущает, что у стран коллективного Запада существовал и продолжает существовать избирательный подход по предоставлению информации.
В Минске назвали отчет ICAO по рейсу Ryanair второсортным шпионским романом. Подробности.