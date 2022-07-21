СК: мы обладаем информацией, что сведения об инциденте предоставлялись через Литву от Швейцарии в адрес ИКАО

Новости Беларуси. В Следственном комитете Беларуси продолжают расследование уголовного дела по сообщению о заведомо ложном минировании самолета Ryanair. Случай электронного терроризма в нашей стране, увы, не единичный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как и положено, возмущенные такой опасной выходкой белорусы обратились за международной правовой помощью. Направили более десятка запросов в поисках причастных к инциденту. А в ответ – тишина. Польша, Литва, США, Ирландия, Израиль, Швейцария решили отмолчаться. Наши следователи установили: сообщение о минировании самолета поступило посредством швейцарского почтового сервиса. Он уже неоднократно фигурировал в уголовных делах об угрозе совершения терактов в Беларуси.