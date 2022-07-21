«Это полностью противоречит основам расследования». Артём Сикорский об отчёте ИКАО
Новости Беларуси. В Следственном комитете Беларуси продолжают расследование уголовного дела по сообщению о заведомо ложном минировании самолета Ryanair. Случай электронного терроризма в нашей стране, увы, не единичный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наши следователи установили: сообщение о минировании самолета поступило посредством швейцарского почтового сервиса. Он уже неоднократно фигурировал в уголовных делах об угрозе совершения терактов в Беларуси. Подробности.
В свою очередь, по информации Департамента по авиации, те, кто вводит против Беларуси всевозможные санкции, даже не удосужились ознакомиться с фактами и данными по этому происшествию с нашей стороны. Не менее абсурдным у нас считают доверие Запада неизвестному, который отдавал указания диспетчеру во время разговора с пилотом Ryanair. История больше похожа на шпионский роман. Причем второсортный.
Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Не приводится ни имя, ни докладные записки, ни объяснительные членов экипажа. Ничего! Это полностью противоречит основам расследования, где необходимо прикладывать все эти документы. Здесь то же самое. Какой-то человек, который находится за рубежом, который может оказаться под давлением, может быть заинтересован выпросить для себя какие-то особые условия, подходы, быть полезным, – на основании его показаний обвиняется целая страна.