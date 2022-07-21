«Это полностью противоречит основам расследования». Артём Сикорский об отчёте ИКАО

Новости Беларуси. В Следственном комитете Беларуси продолжают расследование уголовного дела по сообщению о заведомо ложном минировании самолета Ryanair. Случай электронного терроризма в нашей стране, увы, не единичный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши следователи установили: сообщение о минировании самолета поступило посредством швейцарского почтового сервиса. Он уже неоднократно фигурировал в уголовных делах об угрозе совершения терактов в Беларуси. Подробности.

В свою очередь, по информации Департамента по авиации, те, кто вводит против Беларуси всевозможные санкции, даже не удосужились ознакомиться с фактами и данными по этому происшествию с нашей стороны. Не менее абсурдным у нас считают доверие Запада неизвестному, который отдавал указания диспетчеру во время разговора с пилотом Ryanair. История больше похожа на шпионский роман. Причем второсортный.