Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Согласитесь, что закрытие RT – это проявление слабости западного общества, потому что это была профессиональная площадка, которая профессионально выполняла свою работу.