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«Мы хотели совершенно другого». Владимир Мамонтов о создании RT

19 февраля 2023 18:20
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:
Согласитесь, что закрытие RT – это проявление слабости западного общества, потому что это была профессиональная площадка, которая профессионально выполняла свою работу.

«Мы хотели совершенно другого». Владимир Мамонтов о создании RT-1

Владимир Мамонтов, генеральный директор радио «Говорит Москва», директор фонда «Разумный интернет» (Россия):
Я не соглашусь, когда говорят, что мы все делали неправильно. По большому счету, что мы, Россия и Беларусь, хотели? Мы хотели жить дружно и мирно, мы хотели огромный и прекрасный политический, экономический, человеческий континент от Лиссабона до Владивостока – вот что мы им предлагали, вот из чего мы исходили, вот для чего мы строили RT, а не для того, чтобы их уесть, ущипнуть и так далее. Маргарита Симоньян – прекрасный журналист, и то, что она сейчас занимается информационной войной… Она могла и не заниматься ей. Она бы блестяще занималась информационным миром, информационной дружбой. Поэтому мы хотели совершенно другого.

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# Журналистика # общество # Надежда Сасс # Владимир Мамонтов # Фотофакт

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